Легенди не вмирають: син Чапкіса відреагував на його смерть спільними фото

Відомий хореограф і народний артист України помер у віці 91 року. У Григорія Миколайовича є двоє дітей – син і дочка від різних дружин

Син Григорія Чапкіса - Грег опублікував спільні фото з ним і прокоментував смерть батька Фото: instagram.com/gregchapkis

Вчора ввечері стало відомо про смерть відомого українського хореографа і народного артиста України Григорія Чапкіса. Він помер у віці 91 року в результаті тривалої хвороби.

У хореографа було двоє дітей від різних шлюбів. Його син Грег, який через хворобу батька прилетів із США в Україну, опублікував у своєму Instagram-акаунті кілька фотографій з Чапкісом.

"Спочивай з миром, тату. Легенди ніколи не вмирають", – написав у пості Грег Чапкіс і додав пару відео з батьком.

(Щоб подивитися фото і відео – гортайте ліворуч)

Григорій Чапкіс помер у лікарні через загострення важкої хвороби і ускладнень після коронавірусу.

Наприкінці 2020 року він переніс двостороннє запалення легенів, після якого у нього почалися ускладнення, Чапкіса кілька разів повторно госпіталізували. Тоді танцюрист скаржився, що йому важко дихати і ходити.

Григорій Чапкіс із сином Грегом і внучкою / instagram.com/gregchapkis

У вересні Григорій Чапкіс одружився вчетверте на жінці, яка молодша за нього на 51 рік. Вона є ровесницею його старшої онучки Анни.

До цього Чапкіс був тричі одружений: від першої дружини, Людмили, якої не стало у 2006 році, у нього є дочка, Лілія. У 1980 році Чапкіс одружився вдруге, коли йому було 50, а обраниці – 28. У них є син Григорій. З третьою дружиною, Аллою, Григорій Миколайович прожив у шлюбі з 1988 по 2016 рік.

Дивіться відео, як Григорій Чапкіс потрапив до реанімації:

Раніше син Григорія Чапкіса назвав причину його смерті.

Всі подробиці в спецтемі Смерть Григорія Чапкіса

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися