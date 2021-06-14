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Ми ще всі у шоці: син Чапкіса назвав причину його смерті

Сьогодні, 02:19

Грег, який живе у США, планує прилетіти на похорон, він розповів, хто був поруч з батьком в останні хвилини

Григорій і Грег Чапкіси / колаж "Сьогодні"
Григорій і Грег Чапкіси / колаж "Сьогодні"

Сім'я Григорія Чапкіса, який помер увечері 13 червня, не може оговтатися. Син хореографа Грег розповів, що у батька "все почало відмовляти", але він тримався добре.

Про це повідомляє ТСН.

Грег Чапкіс також розповів, що батько помер близько 22 години вечора і поруч з ним була його дочка Лілія і дружина Міла.

"О 22 з чимось... Ми ще всі у шоці. Помер, бо старенький. 92 роки людині, все почало відмовляти. Він тримався добре. Він старенький, це муки", – поділився він.

Грег, який живе у США, додав, що планує прилетіти на похорон, але сім'я ще буде визначатися з усіма подробицями.

"Ще не визначилися, що і як. Там сестра з ним поруч зараз. Дружина Міла була поруч, допомагала весь цей час. Вона молодець", – розповів Чапкіс.

Нагадаємо, наприкінці 2020-го Григорій Чапкіс переніс двостороннє запалення легенів, після якого у нього почалися ускладнення і кілька разів повторно госпіталізували. Тоді він скаржився, що йому важко дихати і ходити і "сковувало" ноги і спину.

У березні син 91-річного хореографа Грег, який через хворобу батька прилетів з США в Україну, публікував відео, як проводить час зі своїм батьком і сподівався на його одужання.

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смерть син Григорій Чапкіс
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