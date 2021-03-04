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Син Чапкіса показав, як хореограф виглядає після третьої госпіталізації: відео

Сьогодні, 20:27

Грег опублікував спільне відео з татом

Син 91-річного хореографа Григорія Чапкіса Грег, який прилетів до України з США, поділився відео з татом. В InstaStories Чапкіс-молодший показав, як зараз виглядає хореограф.

Судячи з опублікованого короткого відео, Григорія Миколайовича вже виписали з лікарні і він перебуває вдома.

Григорій Чапкіс з сином
Відео: instagram.com/gregchapkis

Нагадаємо, за останні кілька місяців це вже була третя госпіталізація Григорія Миколайовича. Хореограф в одному зі своїх інтерв'ю зізнавався, що навіть після чергової виписки дуже зле себе почуває.

"У мене зараз велика слабкість. У голові паморочиться і ноги важкі", – коментував він свій стан.

Також Григорій Чапкіс в одному з інтерв'ю розповідав, що "боїться смерті" і "переживає за свою молоду дружину".

Син хореографа Грег вже довгий час живе в США. У нього там своя школа танців. Також нещодавно Грег показав свою дружину і дітей.

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