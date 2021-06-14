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Легенды не умирают: сын Чапкиса отреагировал на его смерть совместными фото

Сегодня, 08:37

Известный хореограф и народный артист Украины умер в возрасте 91 года. У Григория Николаевича есть двое детей – сын и дочь от разных жен

Сын Григория Чапкиса - Грег опубликовал совместные фото с ним и прокомментировал смерть отца
Сын Григория Чапкиса - Грег опубликовал совместные фото с ним и прокомментировал смерть отца
Фото: instagram.com/gregchapkis

Вчера вечером стало известно о смерти известного украинского хореографа и народного артиста Украины Григория Чапкиса. Он скончался в возрасте 91 года, в результате продолжительной болезни.

У хореографа было двое детей от разных браков. Его сын Грег, который из-за болезни отца прилетел из США в Украину, опубликовал в своем Instagram-аккаунте несколько фотографий с Чапкисом.

"Покойся с миром, папа. Легенды никогда не умирают", – написал в посте Грег Чапкис и добавил пару видео с отцом.

(Чтобы посмотреть фото и видео – листайте влево)

, Greg Chapkis (@gregchapkis)

Григорий Чапкис умер в больнице из-за обострения тяжелой болезни и осложнений после коронавируса.

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В конце 2020 года он перенес двустороннее воспаление легких, после которого у него начались осложнения и несколько раз повторно госпитализировали. Тогда танцор жаловался, что ему тяжело дышать и ходить.

Григорий Чапкис с сыном Грегом и внучкой / instagram.com/gregchapkis
Григорий Чапкис с сыном Грегом и внучкой / instagram.com/gregchapkis

В сентября Григорий Чапкис женился в четвертый раз на женщине, моложе его на 51 год. Она является ровесницей его старшей внучки Анны.

До этого Чапкис был трижды женат: от первой жены, Людмилы, которой не стало в 2006 году, у него есть дочь, Лилия. В 1980 году Чапкис женился во второй раз, когда ему было 50, а избраннице – 28. У них есть сын Григорий. С третьей супругой, Аллой, Григорий Николаевич прожил в браке с 1988 по 2016 год.

Смотрите видео, как Григорий Чапкис попал в реанимацию:

Ранее сын Грегория Чапкиса назвал причину его смерти.

Все подробности в спецтеме Смерть Григория Чапкиса

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