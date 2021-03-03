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Син госпіталізованого Чапкіса летить з США до України

Сьогодні, 20:19

Про свою поїздку син хореографа розповів у соцмережах

Син 91-річного хореографа Григорія Чапкіса, якого місяць тому втретє госпіталізували, Грег летить до України, щоб відвідати батька. Про це він повідомив в InstaStories у себе на сторінці.

Грег опублікував селфі з літака.

"Давайте спробуємо ще раз. Поїхав до України, щоб побачити свого батька", – написав він.

Зазначимо, що кілька тижнів тому Чапкіс-молодший вже намагався приїхати до України, але не отримав вчасно результати тесту на COVID-19 і поїздку довелося відкласти.

Нагадаємо, інформації, як зараз почувається Григорій Миколайович після третьої госпіталізації, немає. Раніше син хореографа закликав всіх шанувальників молитися за здоров'я батька.

Нещодавно ми також розповідали, що відомо про чотирьох дружин легендарного хореографа.

Раніше син Чапкіса показав свою сім'ю.

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