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Хто ховається під маскою Буйвола – дивіться ексклюзивно в ефірі новин "Сьогодні"

Сьогодні, 11:49

Головний секрет другого ефіру буде розкритий сьогодні ввечері

Незважаючи на перенесення другого випуску шоу "Маска" на телеканалі "Україна" у зв'язку з оголошенням 23 січня днем жалоби за загиблими на Харківщині, глядачам ексклюзивно розкриють головну інтригу – хто ховається під маскою Буйвола.

Цього вечора, в ефірі новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна" о 19:00, ви дізнаєтеся відповідь на загадку тижня – яка зірка ховається в образі Буйвола, і хто ж стане п'ятим зірковим детективом шоу.

Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Нагадаємо, що другий випуск "Маски" перенесений на наступну суботу, 30 січня.

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У новому ефірі глядачі познайомляться з новою вісімкою неймовірних учасників, які дивуватимуть своїми талантами і образами. Одним з них стане веселий Буряк – справжній велетень, висота якого сягає 3,5 метра.

Дивіться виступ Буйвола в першому ефірі шоу "Маска"

Дивіться сенсаційне розкриття Буйвола вже сьогодні, 23 січня, о 19:00 в новинах "Сьогодні" на телеканалі "Україна", а другий епізод грандіозного шоу "Маска" – наступної суботи, 30 січня, о 21:00.

Раніше ми докладно розповідали, як пройшов перший ефір шоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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Джерело: instagram.com/maskaukrainetv
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