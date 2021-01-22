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Другий ефір шоу "Маска" перенесли: коли вийде шоу

Сьогодні, 18:29

Новий епізод розважального шоу перенесли через всеукраїнський траур

У зв'язку із оголошенням 23 січня 2021 року днем жалоби телеканал "Україна" переносить дату ефіру другого випуску шоу "Маска", прем'єра якого відбулася в минулу суботу. Новий епізод масштабного проекту глядачі побачать на наступному тижні – в суботу, 30 січня.

Нагадаємо, 23 січня в Україні оголошено днем жалоби у зв'язку із пожежею в приватному будинку для людей похилого віку, в результаті якого загинуло15 людей.

Як повідомлялося раніше, у другому епізоді шоу "Маска" глядачі познайомляться з новою вісімкою неймовірних учасників, які будуть дивувати своїми талантами і образами. Одним з них стане веселий Буряк – справжній велетень, висота якого сягає 3,5 метра.

Шоу "Маска"
Шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Яка зірка могла замаскуватися в такому образі – загадка. На сцені грандіозного шоу "Маска" Буряк виконає відому українську пісню "Смерека", а навколо його особистості розгорнеться запекла дискусія між зоряними детективами.

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Також у другому випуску проєкту глядачі побачать вражаючі виступи ефектної Бабки, грайливої Крапанки, мужнього Носорога, магічного Мольфара, надзвичайно милого Циклопа, розкішної Пави та величного Лева. Які знаменитості могли сховатися під цими неймовірними костюмами?

Дивіться другий епізод найбільш зоряного і загадкового на українському телебаченні шоу "Маска" в наступну суботу, 30 січня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше ми писали, що шоу "Маска" на телеканалі "Україна" подивилися 5 000 000 глядачів.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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