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Кто прячется под маской Буйвола – смотрите эксклюзивно в эфире новостей "Сегодня"

Сегодня, 11:49

Главный секрет эфира будет раскрыт сегодня вечером

Несмотря на перенос второго выпуска шоу "Маска" на телеканале "Украина" в связи с объявлением 23-го января днем траура по погибшим в Харьковской области, зрителям эксклюзивно раскроют главную интригу – кто скрывается под маской Буйвола.

Этим вечером, в эфире новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" в 19:00, вы узнаете ответ на загадку недели – какая звезда прячется в образе Буйвола, и кто же станет пятым звездным детективом шоу.

Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Напомним, что второй выпуск "Маски" перенесен на следующую субботу, 30 января.

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В новом эфире зрители познакомятся с новой восьмеркой невероятных участников, которые будут удивлять своими талантами и образами. Одним из них станет веселый Буряк – настоящий великан, высота которого достигает 3,5 метра.

Смотрите сенсационное раскрытие Буйвола уже сегодня, 23 января, в 19:00 в новостях "Сьогодні" на телеканале "Украина", а второй эпизод грандиозного шоу "Маска" – в следующую субботу, 30 января, в 21:00.

Ранее мы подробно рассказывали, как прошел первый эфир шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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Источник: instagram.com/maskaukrainetv
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