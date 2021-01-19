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Зірковий детектив гіпершоу "Маска" запропонував руку і серце спокусливій учасниці в костюмі Троянди

Сьогодні, 13:55

Чарівна Троянда вийшла на сцену проєкту "Маска" з піснею групи "ВІА ГРА"

У першому ефірі грандіозного шоу "Маска" загострилися пристрасті. Учасниця проєкту – спокуслива Троянда – заявила, що мала стосунки з одним із детективів. На сцені гіпершоу "Маска", яке виходить щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна", несподівано Андрій Данилко і DZIDZIO відреагували на такий хід подій.

Чарівна Троянда вийшла на сцену проєкту "Маска" з піснею групи "ВІА ГРА" "Діаманти". Зіркові детективи відразу помітили, що учасниця має спокусливі форми. А ведучий шоу Володимир Остапчук вирішив допомогти глядачам і запитав у неї – самотня вона чи у стосунках з кимось, на що почув досить цікаву відповідь.

Учасниця шоу "Маска"
Учасниця шоу "Маска"
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Моє серце належить саме вам. Адже колись один з поважних наших детективів мені пообіцяв руку і серце. Але віддав його іншій жінці. Назавжди", – шокувала Троянда в ефірі телеканалу "Україна".

Оля Полякова відразу відреагувала припущенням, що це може бути Андрій Данилко і не обов'язково в реальному житті – можливо, це було у фільмі або мюзиклі.

Зірковий детектив шоу "Маска" Андрій Данилко
Зірковий детектив шоу "Маска" Андрій Данилко
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Ні-ні! Я одружений на сцені, тому не потрібно... Ні, ну я по п'яні можу наобіцяти чого завгодно... Міша, ану колись!" – звернувся Андрій Данилко до DZIDZIO в ефірі шоу "Маска".

Однак Михайло Хома, він же DZIDZIO, не став коментувати слова учасниці. А Королева ночі Оля Полякова мала своє припущення, пов'язане з фільмом, де вони зіграли разом із зірковою колегою.

Зіркові детективи шоу "Маска"
Зіркові детективи шоу "Маска"
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Я можу сказати, що фігурою вона схожа на Анну Сліванчук", – прокоментувала Оля Полякова.

А хто ж ховається під маскою Троянди і яка історія пов'язує учасницю шоу "Маска" з одним із зіркових детективів, глядачі дізнаються зовсім скоро в ефірі телеканалу "Україна".

Детальніше дивіться у сюжеті:

Сюжет Анастасії Середи і Юрія Хоменко
Відео: Сьогодні

Тим часом прем'єра шоу "Маска" на телеканалі "Україна" підкорила мільйони глядачів.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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Джерело: Сьогодні
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