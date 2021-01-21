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Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук стане Суперменом

Сьогодні, 08:29

Він перетвориться на кумира мільйонів – героя коміксів

У новому випуску грандіозного шоу "Маска", який вийде на телеканалі "Україна" в цю суботу, 23 січня, о 21:00, його ведучий Володимир Остапчук здивує неймовірним зірковим образом Супермена. Телезірка з'явиться на сцені масштабного шоу як справжній супергерой, спустившись з 5-метрової висоти. За лаштунками проєкту Володимир розповів про цей екстремальний номер і зізнався, яку суперсилу хотів би мати.

Найзірковіше і загадковіше на українському телебаченні шоу продовжує вражати глядачів. Уже в цю суботу українці познайомляться з новою вісімкою дивовижних персонажів. Не менше здивує і ведучий проєкту, який перетвориться в кумира мільйонів – героя коміксів, всесвітньо відомого борця зі злом Супермена.

Ведучий шоу
Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук стане Суперменом
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Одягнувши цей поролоновий костюм, я відразу став важчим на 10 кг. S – не означає Small, S означає Super. Я Супермен не тільки на сцені шоу "Маска", я Супермен завжди. Просто сьогодні в своєму – в халатику, – жартує Володимир Остапчук та визнається, яку суперсилу хотів би мати. – Хотів би вміти давати собі чарівний пендель, коли лінуюся. А ще було б круто мати суперсилу повертатися в той час, коли у моєї Емілії були симпатичні товсті щічки".

До речі, Супермен – це лише перший з десяти зіркових героїв зі світового кінематографа, в які перетвориться Остапчук. Неймовірні образи ведучого – це фішка саме української адаптації формату The Masked Singer. Грандіозне шоу "Маска" на телеканалі "Україна" повно сюрпризів і викликів, тому і з'явитися на сцені ведучий повинен яскраво і несподівано.

Ведучий шоу
Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук стане Суперменом
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Супермен не може просто вийти на сцену. Що ж в цьому суперменського? Тому ми вирішили, що я повинен спуститися до глядачів зверху. Для цього мене підвісили на спеціальному кріпленні, яке більше нагадувало труси (сміється), за допомогою якого мене піднімали і опускали. На висоті 5 метрів найскладніше було тримати рівновагу, щоб тебе не розкрутило на мотузках – вхопитися немає за що. Тому я добре покатався і на репетиціях, і безпосередньо на зйомках. Добре, що перед цим нічого не їв", – розповідає ведучий шоу "Маска".

The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

А як це було – глядачі побачать вже в цю суботу, 23 січня, о 21:00 в ефірі найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Тим часом прем'єра шоу "Маска" на телеканалі "Україна" підкорила мільйони глядачів.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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маска Владимир Остапчук шоу Маска
Джерело: Сьогодні
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