Іноземний гість та сльози Каменських: як пройшов перший ефір шоу "Маска"

Всі подробиці прем'єрного випуску найзагадковішого проекту країни

У суботу, 16 січня, відбулася прем'єра грандіозного шоу "Маска" на телеканалі "Україна". Всі подробиці та найцікавіші моменти першого ефіру ми зібрали в цьому матеріалі.

Зоряними детективами грандіозного шоу "Маска" стали Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменських і Андрій Данилко. Ведучим проєкту є Володимир Остапчук.

Першим загадковим учасником, який вийшов на сцену, був дракон. Він виконав для детективів пісню Сергія Сєрова – Ти мене любиш. Андрій Данилко відразу ж вигукнув, що за маскою ховається Олег Винник. З ним погодилася NK, а ось у Полякової виникли сумніви.

Фото: instagram.com/maskaukrainetv/

Коза зарядила своєю енергією глядачів і зоряних детективів "Маски". Вона заспівала композицію Наталії Бучинської – Дівчина-весна. Свої припущення зірки-детективи записали в чернетки.

Фото: instagram.com/maskaukrainetv/

Наступною на сцену вийшла Лисиця, яка вразила своїм номером під відомий хіт Гвен Стефані – Hollaback Girl.

Фото: instagram.com/maskaukrainetv/

Четвертим учасником став Жабеня, який здивував виконанням легендарної пісні I Will Always Love You співачки Вітні Г'юстон.

Фото: instagram.com/maskaukrainetv/

Прийшов час голосування, в якому беруть участь як глядачі, так і судді. Вони вибирали найкращий виступ. Той, хто з чотирьох учасників в масках набере меншу кількість голосів – відправляється в наступний етап шоу, де буде боротися за місце в "Масці" із ще одним конкурсантом.

Фото: instagram.com/maskaukrainetv/

У Буйвола, який наступним з'явився на сцені, зірки побачили Потапа. Загадковий учасник заспівав пісню "Тримай", викликавши сльози у Насті Каменських.

Фото: instagram.com/maskaukrainetv/

Про те, хто ховається під маскою тендітної Троянди, думки зірок розійшлися – NK побачила в ній Альону Вінницьку, а Полякова – Славу Камінську.

Фото: instagram.com/maskaukrainetv/

Наступним загадковим учасником шоу "Маска" став Сом, який виявився іноземцем. Оля Полякова та Андрій Данилко відразу ж вирішили, що це актор Жан-Клод Ван Дамм, який був помічений під Києвом на знімальному майданчику фільму для Netflix .

Останньою загадковою героїнею стала Сонце. Вона вразила своїм номером і діапазоном голосу, залишивши детективів шоу "Маска" гадати, хто ж ховається за яскравим костюмом.

Фото: instagram.com/maskaukrainetv/

Вдруге NK, DZIDZIO, Полякова та Данилко разом із глядачами голосували за кращий номер цього вечора. Другим номінантом на виліт стала Троянда. Разом з Козою вони вийшли в останній етап програми.

У фінальному голосуванні беруть участь тільки глядачі шоу "Маска". Їхні голоси вирішальні. Але проти правил пішов один з учасників – Буйвол, який вийшов на сцену і заявив, що він п'ятий суддя проекту.

Хто ховається за маскою Буйвола – дізнайтеся у другому випуску грандіозного шоу "Маска" на телеканалі "Україна" вже наступної суботи.

Шоу "Маска" випуск 1 дивитися онлайн:

