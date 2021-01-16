Іноземний гість та сльози Каменських: як пройшов перший ефір шоу "Маска"
Всі подробиці прем'єрного випуску найзагадковішого проекту країни
У суботу, 16 січня, відбулася прем'єра грандіозного шоу "Маска" на телеканалі "Україна". Всі подробиці та найцікавіші моменти першого ефіру ми зібрали в цьому матеріалі.
Зоряними детективами грандіозного шоу "Маска" стали Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменських і Андрій Данилко. Ведучим проєкту є Володимир Остапчук.
Першим загадковим учасником, який вийшов на сцену, був дракон. Він виконав для детективів пісню Сергія Сєрова – Ти мене любиш. Андрій Данилко відразу ж вигукнув, що за маскою ховається Олег Винник. З ним погодилася NK, а ось у Полякової виникли сумніви.
Коза зарядила своєю енергією глядачів і зоряних детективів "Маски". Вона заспівала композицію Наталії Бучинської – Дівчина-весна. Свої припущення зірки-детективи записали в чернетки.
Наступною на сцену вийшла Лисиця, яка вразила своїм номером під відомий хіт Гвен Стефані – Hollaback Girl.
Четвертим учасником став Жабеня, який здивував виконанням легендарної пісні I Will Always Love You співачки Вітні Г'юстон.
Прийшов час голосування, в якому беруть участь як глядачі, так і судді. Вони вибирали найкращий виступ. Той, хто з чотирьох учасників в масках набере меншу кількість голосів – відправляється в наступний етап шоу, де буде боротися за місце в "Масці" із ще одним конкурсантом.
У Буйвола, який наступним з'явився на сцені, зірки побачили Потапа. Загадковий учасник заспівав пісню "Тримай", викликавши сльози у Насті Каменських.
Про те, хто ховається під маскою тендітної Троянди, думки зірок розійшлися – NK побачила в ній Альону Вінницьку, а Полякова – Славу Камінську.
Наступним загадковим учасником шоу "Маска" став Сом, який виявився іноземцем. Оля Полякова та Андрій Данилко відразу ж вирішили, що це актор Жан-Клод Ван Дамм, який був помічений під Києвом на знімальному майданчику фільму для Netflix .
Останньою загадковою героїнею стала Сонце. Вона вразила своїм номером і діапазоном голосу, залишивши детективів шоу "Маска" гадати, хто ж ховається за яскравим костюмом.
Вдруге NK, DZIDZIO, Полякова та Данилко разом із глядачами голосували за кращий номер цього вечора. Другим номінантом на виліт стала Троянда. Разом з Козою вони вийшли в останній етап програми.
У фінальному голосуванні беруть участь тільки глядачі шоу "Маска". Їхні голоси вирішальні. Але проти правил пішов один з учасників – Буйвол, який вийшов на сцену і заявив, що він п'ятий суддя проекту.
Хто ховається за маскою Буйвола – дізнайтеся у другому випуску грандіозного шоу "Маска" на телеканалі "Україна" вже наступної суботи.
Шоу "Маска" випуск 1 дивитися онлайн:
Раніше Настя Каменських розповіла цікаві деталі про створення проекта "Маска".
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