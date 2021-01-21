У грандіозному шоу "Маска" представлять унікальний український Буряк

Вуса, брови, зуби, листя – всі елементи костюма – виключно ручна робота

У суботу, 23 січня, о 21:00 телеканал "Україна" покаже другий випуск масштабного шоу "Маска", яке вже завоювало любов мільйонів українських глядачів. Згідно з форматом The Masked Singer, в національній адаптації проєкту можуть бути персонажі, які асоціюються з цією країною. В Україні одним з них став герой, без якого неможлива найвідоміша українська страва борщ – Буряк.

У новому епізоді шоу "Маска" глядачі познайомляться з другої вісімкою неймовірних учасників, які будуть дивувати своїми талантами і образами. Одним з них стане веселий Буряк – справжній велетень, висота якого сягає 3,5 метрів. Над вражаючим образом працював дизайнер Назар Дідик, який розкриває секрети створення костюма. Так, вага голови Буряка становить близько 5 кілограмів, а висота разом з бадиллям – майже півтора метра. Форму виготовляли з маленьких частин спеціального матеріалу Єва. Вуса, брови, зуби, листя – всі елементи костюма – виключно ручна робота, тому майстрам довелося неабияк попрацювати над цим героєм.

У грандіозному шоу "Маска" представлять унікальний український Буряк Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А ось яка зірка могла замаскуватися в такому образі – загадка. Втім, таємничий Буряк все-таки дав кілька підказок про свою особистість.

"Фізкульт привіт! Будемо знайомі, я – Буряк. Не помітити мене складно – через мій зріст. Він завжди допомагав мені як в спорті, так і в звичайному житті. У мене на батьківщині степовий заєць відчуває себе прекрасно, не дивно, що і я з'явився на світ саме там. Я народжувався довго – сталося це, як у фільмі – після дощику в четвер. Мене побачили – і отетеріли. На це була поважна причина – будь-хто отетерів б. Як думаєте, чого б це?" – сміється Буряк.

У грандіозному шоу "Маска" представлять унікальний український Буряк Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

На сцені грандіозного шоу "Маска" Буряк виконає відому українську пісню "Смерека", а навколо його особистості розгорнеться запекла дискусія між зірковими детективами. Також у другому випуску проєкту глядачі побачать вражаючі виступи ефектної Бабки, грайливої Крапанки, мужнього Носорога, магічного Мольфара, неймовірно милого Циклопа, розкішної Пави і величного Лева. Які знаменитості могли сховатися під цими неймовірними костюмами?

Дивіться другий епізод найзорянішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" в цю суботу, 23 січня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Сюжет Анастасії Середи і Юрія Хоменко Відео: Сьогодні

Тим часом ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук стане Суперменом.

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