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Всі виступи першого ефіру шоу "Маска" (відео)

Сьогодні, 17:31

Дивіться найкращі номери прем'єрного випуску

Минулої суботи відбулася прем'єра грандіозного шоу "Маска" на телеканалі "Україна". Ми розповідали, хто покинув проєкт у першому випуску, а зараз пропонуємо вам подивитися всі виступи конкурсантів, чиї особистості зоряним детективам тільки належить розгадати.

Найбільше запам'яталися глядачам номери Буйвола, який виконав пісню Христини Соловій, Сома, який заявив, що він приїхав в Україну з іншої країни, і Сонця, яке вразило своїм співом.

Дракон – Ти меня любишь

Коза – Дівчина весна

Лисиця – Hollaback Girl

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Жабеня – I will always love you

Буйвол – Тримай

Роза – Бриллианты

Сом – Sex Bomb

Сонце – Golden Eye

Про те, як пройшов перший випуск найзагадковішого шоу України "Маска" ми писали тут.

Нагадаємо, що вже в наступну суботу глядачі дізнаються, хто ховається за маскою Буйвола, який довів Настю Каменських до сліз, а себе назвав 5-м детективом проекту.

Раніше ведущий Володимир Остапчук розповів секретні деталі шоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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