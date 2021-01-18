Всі виступи першого ефіру шоу "Маска" (відео)
Дивіться найкращі номери прем'єрного випуску
Минулої суботи відбулася прем'єра грандіозного шоу "Маска" на телеканалі "Україна". Ми розповідали, хто покинув проєкт у першому випуску, а зараз пропонуємо вам подивитися всі виступи конкурсантів, чиї особистості зоряним детективам тільки належить розгадати.
Найбільше запам'яталися глядачам номери Буйвола, який виконав пісню Христини Соловій, Сома, який заявив, що він приїхав в Україну з іншої країни, і Сонця, яке вразило своїм співом.
Дракон – Ти меня любишь
Коза – Дівчина весна
Лисиця – Hollaback Girl
Жабеня – I will always love you
Буйвол – Тримай
Роза – Бриллианты
Сом – Sex Bomb
Сонце – Golden Eye
Про те, як пройшов перший випуск найзагадковішого шоу України "Маска" ми писали тут.
Нагадаємо, що вже в наступну суботу глядачі дізнаються, хто ховається за маскою Буйвола, який довів Настю Каменських до сліз, а себе назвав 5-м детективом проекту.
Раніше ведущий Володимир Остапчук розповів секретні деталі шоу "Маска".
Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска
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