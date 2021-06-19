Ксенія Мішина відсвяткувала день народження в Криму (фото)

18 червня українській акторці виповнилося 32 роки. До рідного Севастополя вона поїхала разом з Олександром Еллертом

Ксенія Мішина з сім'єю відзначила день народження в Криму Фото: instagram.com/misha.k.ua

Вчора Ксенія Мішина святкувала 32-й день народження. Акторка вирішила провести цей день вдома, в компанії найрідніших. Нагадаємо, що Ксенія родом зі Севастополя, де живе її мама.

Подорож, навіть на короткі відстані, – чудова ідея. Особливо, коли можна скористатися електрокаром Jaguar. У нашому матеріалі ми поділилися враженнями від такої поїздки.

Мішина разом з Еллертом і своїм сином Платоном вирушили до Криму, щоб відсвяткувати день народження. В Instagram Ксенія опублікувала кілька фото з сім'єю, а в сторіс поділилася кадрами з вечірки, на яку запросила своїх кримських друзів.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Свій новий рік я оголошую роком любові, сім'ї, єднання і прагнення зробити щасливими і світлими життя інших", – написала в святковому пості Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина у день народження побувала в Криму

Фото: instagram.com/stories/misha.k.ua

Ксенія Мішина відсвяткувала 32-й день народження

Фото: instagram.com/stories/misha.k.ua

Відомо, що акторка організувала вечірку в ресторанному комплексі в Балаклаві. Після Мішина з Еллертом повернулися до Севастополя, щоб погуляти вечірнім містом.

Ксенія Мішина і Александр Еллерт в Криму

Фото: instagram.com/stories/misha.k.ua

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