Мішина та Еллерт спростували чутки про розставання, але зізналися, що сваряться і мало бачаться
Довгий час шанувальники пари вважали, що Ксенія й Олександр більше не разом
Шанувальники Ксенії Мішиної та переможця "Холостячки" Олександра Еллерта можуть спати спокійно – пара разом. На пост-шоу "Холостяк-11" закохані прокоментували чутки про своє розлучення.
Нагадаємо, ще у квітні Ксенія Мішина видалила спільні фото з Еллертом і відписалася від нього в Instagram, після чого фоловери запідозрили, що ті розлучилися.
Через деякий час Мішина з'явилася в сторіс Еллерта, а тепер вони підтвердили, що все ще перебувають у стосунках.
"Чого ми будемо виносити назовні незрозумілі рухи тіла? Все буває. Це властивий стосункам процес", – сказала Ксенія Мішина в ефірі пост-шоу.
Олександр був більш багатослівним і зізнався, що через робочий графік вони з Ксюшею рідко бачаться, але справлятися з цим легко.
"Графіки не проблема. Вона тиждень приходить о 5 ранку, а я йду о 9. Проблема, хто вранці піде перепаркуватиме машину", – сказав Еллерт.
Що стосується конфліктних ситуацій, то їх закохані вирішують спільно – розмовляють одне з одним.
"Сідаємо, розмовляємо. Можу я поображатися, можу і я чимось образити. І я прошу розмовляти через слово "кохана"- це відразу відпускає", – поділилася Ксенія, а Олександр додав, що "В будь-яких відносинах треба приймати і віддавати".
Раніше ми писали, що Холостячка Мішина дала раду Огневич і зізналася, що було найскладнішим на проекті.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше