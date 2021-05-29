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Мішина та Еллерт спростували чутки про розставання, але зізналися, що сваряться і мало бачаться

Сьогодні, 18:09

Довгий час шанувальники пари вважали, що Ксенія й Олександр більше не разом

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт
Фото: instagram.com/holostyak_stb_/

Шанувальники Ксенії Мішиної та переможця "Холостячки" Олександра Еллерта можуть спати спокійно – пара разом. На пост-шоу "Холостяк-11" закохані прокоментували чутки про своє розлучення.

Нагадаємо, ще у квітні Ксенія Мішина видалила спільні фото з Еллертом і відписалася від нього в Instagram, після чого фоловери запідозрили, що ті розлучилися.

Через деякий час Мішина з'явилася в сторіс Еллерта, а тепер вони підтвердили, що все ще перебувають у стосунках.

"Чого ми будемо виносити назовні незрозумілі рухи тіла? Все буває. Це властивий стосункам процес", – сказала Ксенія Мішина в ефірі пост-шоу.

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Олександр був більш багатослівним і зізнався, що через робочий графік вони з Ксюшею рідко бачаться, але справлятися з цим легко.

"Графіки не проблема. Вона тиждень приходить о 5 ранку, а я йду о 9. Проблема, хто вранці піде перепаркуватиме машину", – сказав Еллерт.

Що стосується конфліктних ситуацій, то їх закохані вирішують спільно – розмовляють одне з одним.

"Сідаємо, розмовляємо. Можу я поображатися, можу і я чимось образити. І я прошу розмовляти через слово "кохана"- це відразу відпускає", – поділилася Ксенія, а Олександр додав, що "В будь-яких відносинах треба приймати і віддавати".

Раніше ми писали, що Холостячка Мішина дала раду Огневич і зізналася, що було найскладнішим на проекті.

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