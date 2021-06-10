Баста зібрався з концертом до Києва. Чому репера можуть не пустити в Україну
Російському виконавцю раніше був заборонений в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму
У кінці червня російський репер Баста планує провести концерти в Києві. Його не пустять в Україну, якщо правоохоронці виявлять нові порушення. Але, швидше за все, цього разу у репера вийде прорватися в українську столицю.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Речник СБУ Артем Дехтяренко розповів нам, що час заборони на в'їзд в країну у нього закінчився.
У Держприкордонслужбі України уточнили, що стосовно цього співака закінчився строк заборони на в'їзд, у тому числі – і після незаконного відвідування окупованого Криму.
Анонсовано, що концерт репера відбудеться 25 і 26 червня 2021 в клубі Stereo Plaza. Це буде перший виступ артиста в Києві за останні чотири роки.
Нагадаємо, що в травні репер Баста законно в'їхав в Україну.
Тоді охорона Басти напала на українця через нагадування про Крим.
Також дізнайтеся у сюжеті, чому російській блогерші заборонили в'їзд в Україну:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше