Баста зібрався з концертом до Києва. Чому репера можуть не пустити в Україну

Російському виконавцю раніше був заборонений в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму

У кінці червня російський репер Баста планує провести концерти в Києві. Його не пустять в Україну, якщо правоохоронці виявлять нові порушення. Але, швидше за все, цього разу у репера вийде прорватися в українську столицю.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Речник СБУ Артем Дехтяренко розповів нам, що час заборони на в'їзд в країну у нього закінчився.

"Заборона почала діяти після того, як ім'я цієї людини було внесено до списку санкцій. Також ми інформували прикордонну службу про те, що цей співак незаконно відвідував окупований Крим, тому, не виключено, що його можуть не пустити з цієї причини", – повідомив Дехтяренко.

У Держприкордонслужбі України уточнили, що стосовно цього співака закінчився строк заборони на в'їзд, у тому числі – і після незаконного відвідування окупованого Криму.

"Якщо ж буде виявлено чергове порушення з боку цієї людини, черговий факт незаконного відвідування окупованої території, буде винесено рішення про заборону в'їзду в Україну", – зазначив нам спікер ДПСУ Андрій Демченко.

Анонсовано, що концерт репера відбудеться 25 і 26 червня 2021 в клубі Stereo Plaza. Це буде перший виступ артиста в Києві за останні чотири роки.

Нагадаємо, що в травні репер Баста законно в'їхав в Україну.

Тоді охорона Басти напала на українця через нагадування про Крим.

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