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Ксенія Мішина зіграла головну роль в серіалі Зломовчання: про що він і чому його важливо побачити українцям

Сьогодні, 09:18

Над серіалом спільно працюють кінокомпанії Star Media і "Другий план" за участю української онлайн-платформи oll.tv

Актори серіалу "Зломовчання"
Актори серіалу "Зломовчання"
Фото: instagram.com/misha.k.ua

В Україні почалися зйомки гостросюжетного серіалу "Зломовчання". Шість серій, які об'єднують драму, кримінал і розслідування почали знімати ще в березні в Хорватії. Зараз переїхали на українські локації. Про що буде серіал і де його можна побачити – далі в матеріалі.

Відео: Сьогодні

Над серіалом "Зломовчання" спільно працюють кінокомпанії Star Media і "Другий план" за участю української онлайн-платформи OLL.TV, на якій згодом можна буде і подивитися фільм.

Драма розповість про торгівлю людьми і зброєю в Східній Європі, головні герої розслідують низку загадкових смертей. Сюжет заснований на реальних подіях.

Разом з хорватськими акторами в серіалі знімаються і українські. Наприклад, Ксенія Мішина – зірка серіалу "Маркус", що виходив на телеканалі "Україна".

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За словами Мішиної, яка виконує у фільмі головну жіночу роль, кримінальна історія є гостро соціальною, тому в Україні люди повинні обов'язково його подивитися.

"Тому що це насамперед пов'язано з нами, з історією нашої країни, нашої держави", – пояснила актриса.

Директор OLL.TV Юлія Трибушна каже, що це перший проєкт і для платформи, і для України. Тому що раніше в Україні не створювали контент спеціально для платформ.

"Ми хочемо створювати локальний продукт, ті історії які зрозумілі українцям, в яких вони будуть впізнавати себе, дізнаватися свої ситуації", – пояснила Юлія.

Раніше з'ясувалося, що Принц Гаррі і Опра Уїнфрі випускають серіал: про що проєкт і що там робить Меган Маркл.

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Джерело: Сьогодні
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