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Ксения Мишина отметила день рождения в Крыму (фото)

Сегодня, 12:40

18 июня украинской актрисе исполнилось 32 года. В родной Севастополь она поехала вместе с Александром Эллертом

Ксения Мишина с семьей отметила день рождения в Крыму
Ксения Мишина с семьей отметила день рождения в Крыму
Фото: instagram.com/misha.k.ua

Вчера Ксения Мишина праздновала 32-й день рождения. Актриса решила провести этот день дома, в компании самых родных. Напомним, что Ксения родом из Севастополя, где живет ее мама.

Мишина вместе с Эллертом и своим сыном Платоном отправились в Крым, чтобы отпраздновать день рождения. В Instagram Ксения опубликовала несколько фото с семьей, а в сторис поделилась кадрами с вечеринки, на которую пригласила своих крымских друзей.

Ксения Мишина и Александр Эллерт
Ксения Мишина и Александр Эллерт
Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Свой новый год я объявляю годом любви, семьи, единения и стремления сделать счастливыми и светлыми жизни других", – написала в праздничном посте Ксения Мишина.

Ксения Мишина в день рождения побывала в Крыму
Фото: instagram.com/stories/misha.k.ua

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Ксения Мишина отпраздновала 32-й день рождения
Фото: instagram.com/stories/misha.k.ua

Известно, что актриса организовала вечеринку в ресторанном комплексе в Балаклаве. После Мишина с Эллертом вернулись в Севастополь, чтобы погулять по вечернему городу.

Ксения Мишина отпраздновала 32-й день рождения
Фото: instagram.com/stories/misha.k.ua

Смотрите эксклюзивное интервью с Ксенией Мишиной:

Напомним, что в Киеве снимают украинско-хорватскую драму с Ксенией Мишиной.

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Крым шоу-бизнес Ксения Мишина
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