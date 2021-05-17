Як виглядає готель Софії Ротару за 23 млн євро в Криму – співачка продає свою нерухомість (фото)
Ще близько 30 років тому сім'я Софії Ротару зробила внесок в збереження історичної будівлі, яка була архітектурною пам'яткою Криму. Тоді був побудований готель, власницею якого стала сама співачка
Співачка Софія Ротару, яка нещодавно показала архівне фото молодої Алли Пугачової, виставила на продаж свій розкішний бутик-готель в Криму. Villa Sofia, який знаходиться в центрі Ялти, продається за 23 мільйони євро.
Ще в 90-х сім'я Євдокименко-Ротару зробила великий внесок у збереження цієї історичної будівлі, яка зрештою перетворилася на готель і стала належати Софії Ротару. Тепер же, у зв'язку з відсутністю концертів, артистка продає свій розкішний готель. Про це передає видання "КП", посилаючись на зірку ток-шоу Анну Калашникову. Виявилося, що під час поїздки до Криму дівчина познайомилася з рієлтором, який запропонував їй придбати бутик-готель Villa Sofia.
Як виглядає розкішний готель співачки – дивіться далі.
Готель розташований прямо в центрі Ялти на Набережній.
Всього у Villa Sofia 12 номерів. Кожен – з індивідуальним дизайном і великими вікнами з розкішним видом.
Меблі в номерах були виготовлені на замовлення.
Вважається, що Софія Ротару вклала в ремонт будівлі близько одного мільйона доларів, щоб зробити сучасний готель.
Фундамент будівлі був закладений ще в кінці XIX століття – тоді на цьому місці були побудовані купальні на замовлення купця А.І. Рофе.
Раніше внучка Ротару з'явилася в чорному костюмі українського бренду.
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