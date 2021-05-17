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Як виглядає готель Софії Ротару за 23 млн євро в Криму – співачка продає свою нерухомість (фото)

Сьогодні, 14:35

Ще близько 30 років тому сім'я Софії Ротару зробила внесок в збереження історичної будівлі, яка була архітектурною пам'яткою Криму. Тоді був побудований готель, власницею якого стала сама співачка

Софія Ротару продає бутик-готель в Ялті
Софія Ротару продає бутик-готель в Ялті
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official, tripadvisor.ru

Співачка Софія Ротару, яка нещодавно показала архівне фото молодої Алли Пугачової, виставила на продаж свій розкішний бутик-готель в Криму. Villa Sofia, який знаходиться в центрі Ялти, продається за 23 мільйони євро.

Ще в 90-х сім'я Євдокименко-Ротару зробила великий внесок у збереження цієї історичної будівлі, яка зрештою перетворилася на готель і стала належати Софії Ротару. Тепер же, у зв'язку з відсутністю концертів, артистка продає свій розкішний готель. Про це передає видання "КП", посилаючись на зірку ток-шоу Анну Калашникову. Виявилося, що під час поїздки до Криму дівчина познайомилася з рієлтором, який запропонував їй придбати бутик-готель Villa Sofia.

Як виглядає розкішний готель співачки – дивіться далі.

Готель Софії Ротару в Криму
Готель Софії Ротару в Криму
Фото: Tripadvisor

Готель розташований прямо в центрі Ялти на Набережній.

Готель Софії Ротару в Криму
Готель Софії Ротару в Криму
Фото: Tripadvisor

Всього у Villa Sofia 12 номерів. Кожен – з індивідуальним дизайном і великими вікнами з розкішним видом.

Готель Villa Sofia
Готель Villa Sofia
Фото: Tripadvisor

Меблі в номерах були виготовлені на замовлення.

Готель Софії Ротару в Криму
Готель Софії Ротару в Криму
Фото: Tripadvisor

Вважається, що Софія Ротару вклала в ремонт будівлі близько одного мільйона доларів, щоб зробити сучасний готель.

Готель Софії Ротару в Ялті
Готель Софії Ротару в Ялті
Фото: Tripadvisor

Фундамент будівлі був закладений ще в кінці XIX століття – тоді на цьому місці були побудовані купальні на замовлення купця А.І. Рофе.

Раніше внучка Ротару з'явилася в чорному костюмі українського бренду.

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