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Кейт Міддлтон прийшла на щеплення у джинсах за 2500 гривень. Їх уже розкупили в усіх магазинах

Сьогодні, 07:02

Герцогиня Кембриджська обрала блакитні джинси прямого крою, виготовлені мас-маркетинговим виробником & Other Stories

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон
Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Дружина принца Вільяма, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відвідала Музей науки в Лондоні, де їй зробили перше щеплення. Однак публіку, як завжди, більше зацікавило, у чому саме вона вийшла в світ. Як з'ясувалося, вбрання представниці королівської сім'ї було достатньо демократичним.

Ціну дізналися журналісти британського таблоїду Mirror.

39-річна Кейт Міддлтон обрала блакитні джинси прямого крою, виготовлені мас-маркетинговим виробником & Other Stories. Їхня вартість становить 65 фунтів стерлінгів (трохи більше 2500 грн).

Кейт Міддлтон вибрала блакитні джинси прямого крою
Кейт Міддлтон вибрала блакитні джинси прямого крою
Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Однак наразі на офіційному сайті марки модель Favourite Cut Cropped розпродана у більшості розмірів.

Герцогиня Кембриджська доповнила свій образ білим топом з укороченими рукавами з літньої колекції шведського бренду H&M. Після її появи на публіці шанувальники повністю розкупили зазначену річ в онлайн-магазині.

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До речі, раніше Кетрін з'явилася на публіці у дешевій прикрасі популярного онлайн-ритейлера Asos. Вона відвідала виставку карикатур Рафаеля, представлену в Лондонському музеї і присвячену 500-річчю від дня смерті художника. Для заходу Міддлтон обрала золотаві сережки-кільця, виконані у вигляді переплетеного ланцюга. Ціна аксесуара становить 10 фунтів стерлінгів (390 грн).

Кейт Міддлтон – герцогиня Кембриджська, дружина принца Вільяма (онука королеви Єлизавети II), мати трьох спадкоємців на британський престол. Її часто порівнюють з покійною свекрухою, принцесою Діаною, завдяки бездоганному стилю і етикету.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям запустили свій YouTube-канал. Дивимося перше відео королівської пари!

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