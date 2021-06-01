Кейт Миддлтон пришла на прививку в джинсах за 2500 гривен. Их уже раскупили во всех магазинах

Герцогиня Кембриджская выбрала голубые джинсы прямого кроя, изготовленные масс-маркетовым производителем & Other Stories

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Жена принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила Музей науки в Лондоне, где ей сделали первую прививку. Однако публику, как всегда, больше заинтересовало, в чем именно она вышла в свет. Как выяснилось, наряд представительницы королевской семьи был весьма демократичным.

Цену узнали журналисты британского таблоида Mirror.

39-летняя Кейт Миддлтон выбрала голубые джинсы прямого кроя, изготовленные масс-маркетовым производителем & Other Stories. Их стоимость составляет 65 фунтов стерлингов (чуть больше 2500 грн).

Кейт Миддлтон выбрала голубые джинсы прямого кроя Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Однако в настоящий момент на официальном сайте марки модель Favourite Cut Cropped распродана в большинстве размеров.

Герцогиня Кембриджская дополнила свой образ белым топом с укороченными рукавами из летней коллекции шведского бренда H&M. После ее появления на публике поклонники полностью раскупили указанную вещь в онлайн-магазине.

Кстати, ранее Кэтрин появилась на публике в дешевом украшении популярного онлайн-ретейлера Asos. Она посетила выставку карикатур Рафаэля, представленную в Лондонском музее и посвященную 500-летию со дня смерти художника. Для мероприятия Миддлтон выбрала золотистые серьги-кольца, выполненные в виде переплетенной цепи. Цена аксессуара составляет 10 фунтов стерлингов (390 грн).

Кейт Миддлтон – герцогиня Кембриджская, жена принца Уильяма (внука королевы Елизаветы II), мать троих наследников на британский престол. Ее часто сравнивают с покойной свекровью, принцессой Дианой, благодаря безупречному стилю и этикету.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям запустили свой YouTube-канал. Смотрим первое видео королевской пары!

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