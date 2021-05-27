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Тренч за 33 тис. грн і сережки з колекції Єлизавети II: аристократичний образ Кейт Міддлтон

Сьогодні, 11:48

Шотландська резиденція британських монархів на один вечір перетворилася на кінотеатр під відкритим небом

Фото: Getty Images

Тур герцогів Кембриджських по Шотландії триває. Днями принц Вільям і Кейт Міддлтон смажили коржики в центрі індійського суспільства, а вчора ввечері влаштували особливу подія на території Холірудського палацу. На галявині перед величною будівлею пройшов показ фільму "Круелла" для працівників Національної служби охорони здоров'я. Про це пара повідомила в своєму акаунті в Instagram.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон
Фото: Getty Images

Цього разу вибір вбрання Кейт Міддлтон виявився більш ніж вдалим. На публіці вона з'явилася в тренчі Holland Cooper за 33 тис. гривень і оксамитових човниках смарагдового кольору. Принт герцогиня підібрала символічний – синьо-зелена шотландська клітинка, або тартан.

Кейт Міддлтон
Фото: Getty Images

Сережки дружини принца Вільяма були в тон тренча – сапфірові з особистої колекції Єлизавети II. Їх королева отримала в подарунок від дубайського шейха Рашіда в 1979-му під час туру по Близькому Сходу. Кейт Міддлтон приміряла цю прикраса вперше.

Королева Єлизавета II, 2005
Фото: Getty Images

Гостей кінопрем'єри герцоги Кембриджські зустрічали особисто і вручали їм попкорн. Також Кетрін виступила з промовою, в якій побажала всім приємного перегляду.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон анонсувала вихід своєї книги слідом за Меган Маркл. Вона не про королівську сім'ю.

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