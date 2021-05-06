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Кейт Міддлтон анонсувала вихід своєї книги слідом за Меган Маркл. Вона не про королівську сім'ю

Сьогодні, 16:33

Уже завтра в продаж надійде книга Кейт Міддлтон, створена спільно з Британської національної портретною галереєю

Кейт Міддлтон і Меган Маркл
Кейт Міддлтон і Меган Маркл
Фото: Getty Images

Схоже, Меган Маркл не випадково днями анонсувала випуск своєї книги . Вона це зробила за кілька днів до старту продажів фотокниги Кейт Міддлтон.

Видання Hold Still: A Portrait of Our Nation включає 100 портретів, які відображають боротьбу британців з пандемією COVID-19. Герцогиня Кембриджська особисто відбирала всі фото, а також написала передмову.

Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Реліз книги відбудеться вже завтра, 7 травня. Про це сказано на сторінці принца Вільяма і Кейт Міддлтон в Instagram.

А ось книга Меган Маркл вийде тільки через місяць. Книга під назвою "Лава" покаже взаємини батьків і синів очима матері. За словами герцогині Сассекської, ідея написання виникла більше року тому.

Нагадаємо, в день народження сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон в Мережі з'явилися рідкісні фото Арчі – сина Меган Маркл і принц Гаррі. У Мережі вважають, що це була не випадковість.

Раніше ми розповідали, що принц Вільям і Кейт Міддлтон запустили свій YouTube-канал.

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Кейт Мідлтон Меган Маркл
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