Кейт Міддлтон повторила образ принцеси Діани. 28 років потому він досі в тренді!

Герцогиня Кембриджська приєдналися до принца Вільяма в турі по Шотландії

Багатьом сучасним тенденціям ми зобов'язані тонкому смаку Леді Ді. Образи принцеси Уельської випереджали час, ламали стереотипи, надихали. І за 20 з гаком років мало що змінилося. Діана так само залишається іконою стилю і музою дизайнерів. Черговим підтвердженням цього став новий вихід Кейт Міддлтон – в костюмі один в один, як у "королеви людських сердець".

Разом з принцом Вільямом герцогиня Кембриджська відвідала благодійну організацію Turning Point в Шотландії. Для офіційного візиту вона обрала вбрання насиченого кобальтового відтінку від демократичних марок.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон одягла двобортний піджак Zara із золотистими гудзиками (2700 грн) та плісировану спідницю від Hope (3695 грн). Образ доповнили світло-коричневі човники із замші і клатч у тон. Також на дружині Вільяма були сережки з сапфірами і каблучка, яка належала колись Діані.

До слова, у дуже схожому вбранні Леді Ді бачили в Ноттінгемі в 1992-му році. Відмінності незначні – більш плавні складки на спідниці і сині туфлі. Каблучку на ній можна розгледіти ту саму, а ось сережки принцеса Уельська підібрала яскравіші.

Принцеса Діана Фото: Getty Images

Чий образ з кобальтові піджаком і спідницею вам подобається більше? Віддайте голос за фаворитку в нашому опитуванні!

Також пропонуємо вирішити результат іншої модної битви: українка Єлизавета Ястремська з'явилася на "Міс Всесвіт" в сукні, як у Шарліз Терон.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися