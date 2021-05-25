Кейт Міддлтон повторила образ принцеси Діани. 28 років потому він досі в тренді!
Герцогиня Кембриджська приєдналися до принца Вільяма в турі по Шотландії
Багатьом сучасним тенденціям ми зобов'язані тонкому смаку Леді Ді. Образи принцеси Уельської випереджали час, ламали стереотипи, надихали. І за 20 з гаком років мало що змінилося. Діана так само залишається іконою стилю і музою дизайнерів. Черговим підтвердженням цього став новий вихід Кейт Міддлтон – в костюмі один в один, як у "королеви людських сердець".
Разом з принцом Вільямом герцогиня Кембриджська відвідала благодійну організацію Turning Point в Шотландії. Для офіційного візиту вона обрала вбрання насиченого кобальтового відтінку від демократичних марок.
Кейт Міддлтон одягла двобортний піджак Zara із золотистими гудзиками (2700 грн) та плісировану спідницю від Hope (3695 грн). Образ доповнили світло-коричневі човники із замші і клатч у тон. Також на дружині Вільяма були сережки з сапфірами і каблучка, яка належала колись Діані.
До слова, у дуже схожому вбранні Леді Ді бачили в Ноттінгемі в 1992-му році. Відмінності незначні – більш плавні складки на спідниці і сині туфлі. Каблучку на ній можна розгледіти ту саму, а ось сережки принцеса Уельська підібрала яскравіші.
Чий образ з кобальтові піджаком і спідницею вам подобається більше? Віддайте голос за фаворитку в нашому опитуванні!
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