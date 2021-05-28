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Сукня-пальто – візитівка Кейт Міддлтон. Дивимося, яку вона вдягнула цього разу

Сьогодні, 15:46

Герцогиня Кембриджська знову застосувала свою секретну фешн-зброю, щоб виглядати бездоганно

Вихід Кейт Міддлтон в картатому тренчі за 33 тис. гривень став одним із найбільш обговорюваних за останні дні.Та, схоже, вчора ввечері герцогині Кембриджській вдалося саму себе затьмарити. На церемонії закриття Генеральної асамблеї церкви Шотландії дружина Вільяма з'явилася в улюбленій речі улюбленого бренду – елегантній сукні-пальто.

Модні критики збиваються з рахунку, намагаючись пригадати всі фасони, які демонструвала Кетрін. За останні 10 років вона приміряла більш 100 різних суконь-пальт. І більшість із них – від Alexander McQueen або Catherine Walker & Co. Цього разу Міддлтон надала перевагу другому варіанту.

Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Для завершального виходу в турі по Шотландії вона зібрала total look в синьо-блакитних тонах. Бездоганно скроєну сукню-пальто герцогиня доповнила оксамитовим човниками і рельєфним клатчем.

Із прикрас – повний комплект: кругла підвіска, а також брошка і сережки з квітковими мотивами.

Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Складно назвати відтінок, в якому у Кейт Міддлтон не було б схожого пальто. Але до блакитного і royal blue герцогиня відчуває особливу теплоту. Наприклад, ми бачили її у вбраннях цих кольорів на зустрічі з Володимиром і Оленою Зеленськими, на одній із церковних служб в Лондоні і під час туру по Новій Зеландії.

Володимир і Олена Зеленська зустрілися з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон
Володимир і Олена Зеленська зустрілися з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон і принц Вільям
Кейт Міддлтон і принц Вільям
Фото: Getty Images

До речі, завдяки сукням-пальтам Кейт Міддлтон рідко припускається помилок у стилі. Чого не скажеш про інших публічних персон. Читайте, які модні провали робили члени королівських сімей і перші леді.

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