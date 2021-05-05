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Кейт Міддлтон і принц Вільям запустили свій YouTube-канал. Дивимося перше відео королівської пари!

Сьогодні, 20:56

Герцога і герцогиня Кембриджскі активні користувачі соціальних мереж. Тепер подружжя вирішило освоїти ще один інтернет- майданчик

Тепер Кейт Міддллтон і принц Вільям є не тільки в Instagram. Британські монархи завели свій YouTube-канал і вже опублікували перше відео.

"Краще пізно, ніж ніколи – тепер ми на YouTube", – підписали вони відео в Instagram , запросивши всіх підписатися на YouTube-канал королівської сім'ї.

Герцог і герцогиня Кембриджські поділилися 25-секундним роликом, який включає відеонарізку з різних поїздок і візитів королівського подружжя.

Поки невідомо, який контент варто чекати прихильникам пари. Але принц Вільям в першому відео вже зазначив, що потрібно бути обережним з висловлюваннями.

"До речі, тобі б треба обережніше з тим, про що ти говориш, бо ці люди все знімають", – сказав онук королеви своїй дружині.

Варто зазначити, що на YouTube-канал Кейт Міддлтон і принца Вільям підписалося вже більше 62 тисяч людей. І це відео опублікували всього пару годин тому!

раніше в Мережі показали нові фото дочці герцогів Кембриджських.

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Кейт Мідлтон принц Вільям Королівська сім'я
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