Кейт Міддлтон хоче помиритися з Меган Маркл

Кейт Міддлтон збирається налагодити стосунки з Меган Маркл незважаючи на скандальне інтерв'ю герцогів Сассекських

Кейт Міддлтон і Меган Маркл Фото: Getty Images

В інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган Маркл зізналася, що Кейт Міддлтон довела її до сліз під час підготовки до весілля . Дружина принца Вільяма не коментує звинувачення Меган, але за інформацією джерел з палацу, ці слова дуже її засмутили. Але тепер з'явилася інформація, що Кейт Міддлтон хоче налагодити стосунки з Меган Маркл. Про це повідомляє Daily Express.

За словами королівського експерта Камілли Томіні, незважаючи на скандальне інтерв'ю, герцогиня Кембриджська готова піти на примирення з дружиною принца Гаррі заради дітей.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл Фото: Getty Images

Кейт дружить зі своєю сестрою Піппою і братом Джеймсом, тому вона хоче, щоб Арчі спілкувався з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луі.

"Її природний інстинкт – спробувати згладити ситуацію", – сказала

Раніше Кейт Міддлтон повторила образ принцеси Діани.

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