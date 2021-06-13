Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Каменських опублікувала фото без макіяжу і нарвалася на невдоволених фоловерів: Настя, будьте скромнішою

Сьогодні, 14:18

Співачці в Instagram написали, що її "занадто багато". А ми вважаємо, що гарної людини багато не буває)

Настя Каменських показала себе без макіяжу
Настя Каменських показала себе без макіяжу
Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських, яка нещодавно зізналася, які у неї насправді стосунки із сином Потапа, опублікувала в соцмережі фото без мейку. Без нього співачка виглядає приголомшливо, з чим згодні її шанувальники. Та деяким, як виявилося, NK набридла.

У коментарях під останнім постом в Instagram-акаунті Насті Каменських, серед безлічі компліментів, один з користувачів написав, що артистки занадто багато:

  • "Настя, ви шикарна жінка, але вас настільки багато, що ви трохи набридли. Будьте трошки скромнішою".

Настя Каменських показала своє обличчя без макіяжу
Настя Каменських показала своє обличчя без макіяжу
Фото: instagram.com/kamenskux

Читайте також:
Підписники NK сперечаються: чи треба вже їй народжувати. А Настя всього лише зняла відео із собачкою

Скріншот: instagram.com/kamenskux

NK проігнорувала повідомлення, але замість неї відповів один з її прихильників:

  • "Ви мене вибачте, ви зайшли в акаунті Каменських, і пишите, що її надто багато. Вона ваші повинна фото виставляти?"

Інші ж засипали зірку приємними словами, підкресливши, що вона дуже красива без косметики:

  • "Нереально красива"
  • "Сонячна і сяюча фотографія"
  • "Природна краса"
Скріншот: instagram.com/kamenskux
Скріншот: instagram.com/kamenskux

Це не перший раз, коли фоловери NK сперечаються один з одним, обговорюючи фігуру або обличчя Насті. А та любить дати привід шанувальниками – раніше Каменських показала фото в купальнику до схуднення.

Огляд Instagram-сторінок зірок шоу-бізнесу дивіться в сюжеті:

Раніше Олю Полякову без макіяжу засипали питаннями про ботокс і операції.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Кров з молоком: 34-річна Настя Каменських у бікіні похизувалася своїми формами (фото) alyona alyona - не бодіпозитивниця, а Топалов ненавидить товстих: чому всіх турбує чужа фігура (відео) Лобода вразила своїм тренуванням на прес: Ось вона - ціна ідеальної форми
шоу-бізнес Настя Каменських NK зірки без макіяжу
Реклама

Новини партнерів

Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Хто старіє раніше за інших, з’ясували вчені
Хто старіє раніше за інших, з’ясували вчені

Популярні статті

Сьогодні, 09:27Зірково

7 найнесподіваніших розлучень знаменитостей за останні півроку

Сьогодні, 08:47Зірково

Скандал з авто Подкопаєвої: юрист вважає, що машина може належати чиновнику

Вчора, 20:16Смачно

Який сир підходить вам найкраще за знаком зодіаку

Вчора, 19:09Зірково

Помер син Євгена Моргунова – Бувалого з комедій Леоніда Гайдая

Вчора, 17:29Зірково

Подкопаєва заявила про крадіжку номерів її авто: нові подробиці скандалу з машиною, що переїхала каченят

Вчора, 14:40Зірково

Святослав Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною: Наші дороги розійшлись

Вчора, 12:00Зірково

Кейт Міддлтон носить браслет, який належав принцесі Діані (фото)

Вчора, 08:23Зірково

alyona alyona засвітила груди на голій фотографії у ванні

11 червняСмачно

Харчо, солянка або вуха – який ви суп за знаком зодіаку

11 червняEvents

День батька-2021: коли відзначається і що означає свято

11 червняЗірково

Ліза Глинська виходить заміж вдруге (фото)

11 червняЗірково

Брежнєва відфутболила підписника через коментар про Лорак: Дивіться на свою сімейку

11 червняЗірково

Аліна Гросу відсвяткувала 26-річчя в обіймах Романа Полянського (фото)

11 червняСмачно

Ідея для сніданку: ароматні сирні млинці за 20 хвилин

11 червняПсихо

Гороскоп на сьогодні 11 червня для всіх знаків зодіаку: Терези, візьміть вихідний!

10 червняЗірково

Наче однолітки: Пономарьов вперше за довгий час показав їхню з Мозговою старшу дочку Зою (фото)

Новини партнерів

Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Дочь Сумской шокировала признанием об издевательствах в школе
Дочь Сумской шокировала признанием об издевательствах в школе
Могилевская рассекретила свой вес после заключения пари
Могилевская рассекретила свой вес после заключения пари
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Хакеры показали личную переписку Леси Никитюк: много интересного
Хакеры показали личную переписку Леси Никитюк: много интересного
Кому из знаков Зодиака улыбнется удача в этом году
Кому из знаков Зодиака улыбнется удача в этом году
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти