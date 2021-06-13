Каменських опублікувала фото без макіяжу і нарвалася на невдоволених фоловерів: Настя, будьте скромнішою

Співачці в Instagram написали, що її "занадто багато". А ми вважаємо, що гарної людини багато не буває)

Настя Каменських показала себе без макіяжу Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських, яка нещодавно зізналася, які у неї насправді стосунки із сином Потапа, опублікувала в соцмережі фото без мейку. Без нього співачка виглядає приголомшливо, з чим згодні її шанувальники. Та деяким, як виявилося, NK набридла.

У коментарях під останнім постом в Instagram-акаунті Насті Каменських, серед безлічі компліментів, один з користувачів написав, що артистки занадто багато:

"Настя, ви шикарна жінка, але вас настільки багато, що ви трохи набридли. Будьте трошки скромнішою".

Настя Каменських показала своє обличчя без макіяжу Фото: instagram.com/kamenskux

Скріншот: instagram.com/kamenskux

NK проігнорувала повідомлення, але замість неї відповів один з її прихильників:

"Ви мене вибачте, ви зайшли в акаунті Каменських, і пишите, що її надто багато. Вона ваші повинна фото виставляти?"

Інші ж засипали зірку приємними словами, підкресливши, що вона дуже красива без косметики:

"Нереально красива"

"Сонячна і сяюча фотографія"

"Природна краса"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Це не перший раз, коли фоловери NK сперечаються один з одним, обговорюючи фігуру або обличчя Насті. А та любить дати привід шанувальниками – раніше Каменських показала фото в купальнику до схуднення.

Огляд Instagram-сторінок зірок шоу-бізнесу дивіться в сюжеті:

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