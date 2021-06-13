Каменських опублікувала фото без макіяжу і нарвалася на невдоволених фоловерів: Настя, будьте скромнішою
Співачці в Instagram написали, що її "занадто багато". А ми вважаємо, що гарної людини багато не буває)
Настя Каменських, яка нещодавно зізналася, які у неї насправді стосунки із сином Потапа, опублікувала в соцмережі фото без мейку. Без нього співачка виглядає приголомшливо, з чим згодні її шанувальники. Та деяким, як виявилося, NK набридла.
У коментарях під останнім постом в Instagram-акаунті Насті Каменських, серед безлічі компліментів, один з користувачів написав, що артистки занадто багато:
- "Настя, ви шикарна жінка, але вас настільки багато, що ви трохи набридли. Будьте трошки скромнішою".
NK проігнорувала повідомлення, але замість неї відповів один з її прихильників:
- "Ви мене вибачте, ви зайшли в акаунті Каменських, і пишите, що її надто багато. Вона ваші повинна фото виставляти?"
Інші ж засипали зірку приємними словами, підкресливши, що вона дуже красива без косметики:
- "Нереально красива"
- "Сонячна і сяюча фотографія"
- "Природна краса"
Це не перший раз, коли фоловери NK сперечаються один з одним, обговорюючи фігуру або обличчя Насті. А та любить дати привід шанувальниками – раніше Каменських показала фото в купальнику до схуднення.
Огляд Instagram-сторінок зірок шоу-бізнесу дивіться в сюжеті:
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