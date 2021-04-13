Настя Каменських показала фото в купальнику до схуднення: Люблю себе такою, яка я є

Каменських заявила, що любить свою фігуру в будь-якій вазі і закликала всіх брати з неї приклад

Настя Каменських, яка запустила своє реаліті, показала себе до схуднення. Артистка закликала всіх любити себе і приймати своє тіло, яким би воно не було. І, звичайно ж, прагнути до кращого.

На своїй сторінці в Instagram Настя зазначила, що довгий час соромилася публікувати подібні фото в соцмережах і раніше ніколи б не опублікувала їх.

"Не важливо, скільки кілограмів, не має значення, як ми виглядаємо. Головне – це прагнення і бажання ставати краще і сприймати саму себе. Ставати краще і йти до прийняття себе. Не для інших, не для коментарів, не для громадської думки, а виключно для самої себе. Я рада, що нарешті я прийшла до цього", – пише Настя.

Настя Каменських Фото: instagram.com/kamenskux

За словами Насті, їй часто писали образливі коментарі, вказуючи на зайву вагу.

"І навіть зараз, коли я можу іноді скакати" у вазі – я люблю себе такою, яка я є. Моя ідеальність – в моїй неідеальності", – написала співачка.

Раніше Настя Каменських злякала шанувальників у позі лежачи.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися