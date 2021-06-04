Підписники NK сперечаються: чи треба вже їй народжувати. А Настя всього лише зняла відео із собачкою

Сама Каменських неодноразово говорила, що дуже хоче дітей

Настя Каменських зі своїм песиком Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських, яка нещодавно у відвертому інтерв'ю розповіла про смерть тата і друге весілля з Потапом, записала коротке відео зі своїм домашнім улюбленцем. Відео з інверсією – один із трендів соціальної мережі TikTok і не несе якогось прихованого сенсу. Але фоловери співачки знайшли привід для обговорень.

Фани Насті знають її собачку Мімі, яка вже принесла потомство. Каменських її дуже любить і часто фотографується з нею.

У коментарях під новим постом NK в Instagram користувачі мережі почали сперечатися про те, чи час Насті вже народжувати, а хтось навіть пожартував про Потапа.

"Собака бідна думає, коли дітей заведеш вже"

"Яка вам різниця. Як не знаєте Настю, не пишіть недоречні коментарі"

"З дитиною час, а не з собакою, знімати відео"

"А якщо, припустимо, жінка не хоче дітей, то що тоді?"

"Потап вже не той"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Огляд Instagram зірок шоу-бізнесу дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, що раніше оголених Настю Каменських і Потапа застукали в ліжку.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися