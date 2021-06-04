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Підписники NK сперечаються: чи треба вже їй народжувати. А Настя всього лише зняла відео із собачкою

Сьогодні, 17:03

Сама Каменських неодноразово говорила, що дуже хоче дітей

Настя Каменських зі своїм песиком
Настя Каменських зі своїм песиком
Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських, яка нещодавно у відвертому інтерв'ю розповіла про смерть тата і друге весілля з Потапом, записала коротке відео зі своїм домашнім улюбленцем. Відео з інверсією – один із трендів соціальної мережі TikTok і не несе якогось прихованого сенсу. Але фоловери співачки знайшли привід для обговорень.

Фани Насті знають її собачку Мімі, яка вже принесла потомство. Каменських її дуже любить і часто фотографується з нею.

, NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

У коментарях під новим постом NK в Instagram користувачі мережі почали сперечатися про те, чи час Насті вже народжувати, а хтось навіть пожартував про Потапа.

  • "Собака бідна думає, коли дітей заведеш вже"
  • "Яка вам різниця. Як не знаєте Настю, не пишіть недоречні коментарі"
  • "З дитиною час, а не з собакою, знімати відео"
  • "А якщо, припустимо, жінка не хоче дітей, то що тоді?"
  • "Потап вже не той"
Скріншот: instagram.com/kamenskux

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Скріншот: instagram.com/kamenskux
Скріншот: instagram.com/kamenskux

Огляд Instagram зірок шоу-бізнесу дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, що раніше оголених Настю Каменських і Потапа застукали в ліжку.

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