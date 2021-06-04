Підписники NK сперечаються: чи треба вже їй народжувати. А Настя всього лише зняла відео із собачкою
Сама Каменських неодноразово говорила, що дуже хоче дітей
Настя Каменських, яка нещодавно у відвертому інтерв'ю розповіла про смерть тата і друге весілля з Потапом, записала коротке відео зі своїм домашнім улюбленцем. Відео з інверсією – один із трендів соціальної мережі TikTok і не несе якогось прихованого сенсу. Але фоловери співачки знайшли привід для обговорень.
Фани Насті знають її собачку Мімі, яка вже принесла потомство. Каменських її дуже любить і часто фотографується з нею.
У коментарях під новим постом NK в Instagram користувачі мережі почали сперечатися про те, чи час Насті вже народжувати, а хтось навіть пожартував про Потапа.
- "Собака бідна думає, коли дітей заведеш вже"
- "Яка вам різниця. Як не знаєте Настю, не пишіть недоречні коментарі"
- "З дитиною час, а не з собакою, знімати відео"
- "А якщо, припустимо, жінка не хоче дітей, то що тоді?"
- "Потап вже не той"
Огляд Instagram зірок шоу-бізнесу дивіться в сюжеті:
Нагадаємо, що раніше оголених Настю Каменських і Потапа застукали в ліжку.
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