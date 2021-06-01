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Кров з молоком: 34-річна Настя Каменських у бікіні похизувалася своїми формами (фото)

Сьогодні, 08:33

34-річна українська поп-зірка у чорному бікіні та квітчастій накидці ефектно пройшлася серед пальм на фоні океану

Українська поп-зірка Настя Каменських позує на пляжі
Українська поп-зірка Настя Каменських позує на пляжі
Фото: instagram.com/kamenskux

34-річна українська поп-зірка Настя Каменських, яка відзначила нещодавно річницю весілля з Потапом, поділилася відвертими знімками з відпочинку.

На фото, опублікованих в Instagram, співачка у чорному бікіні та квітчастій накидці ефектно позує серед пальм на тлі океану. Свій пляжний образ співачка доповнила стильними прикрасами.

"Після заходу сонця завжди настає новий день. Так природа показує нам, що будь-яке завершення – це завжди початок чогось нового. І прекрасного", – почала філософствувати Каменських в описі до фото.

Настя Каменських в бікіні похвалилася своїми формами
Настя Каменських в бікіні похвалилася своїми формами
Фото: instagram.com/kamenskux

Підписники української зірки оцінили кадр і засипали її компліментами:

  • "Богиня"
  • "На цьому фото прекрасно все"
  • "Шикарне тіло"
  • "Кров з молоком. Чарівна і неповторна"
  • "Дуже красива"
  • "Яке пристрасне фото! Настя – респект"
  • "Красуня! Неповторна!"
  • "Шикарна жінка"
  • "Апетитна"
  • "Шикарний вид. Красуня"

За короткий час цей кадр набрав більше 120 тисяч лайків.

Настя Каменських, також відома як NK – українська співачка, актриса, ведуча, суддя і наставниця українського вокального шоу "Х-Фактор".

Настя народилася 4 травня 1987 року в Києві. Кар'єру співачки почала у 2004 році після виступу на фестивалі "Чорноморські ігри". У 2006 році разом з Олексієм Потапенко (нинішнім чоловіком) заснувала дуже популярний на просторах СНД дует "Потап і Настя". Реліз їхнього дебютного альбому "Не пара" відбувся у 2008 році, потім вийшли й інші: "Не люби мне мозги" (2008), "Все пучком" (2013), "Щит и Мяч" (2015).

У 2017 році Настя Каменських припинила співпрацю з Mozgi, створила компанію NICE2CU і запустила сольний проєкт NK.

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Нагадаємо, нещодавно Каменських виповнилося 34 роки, і вона вирішила перевтілитися у відому мексиканську художницю.

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фото Настя Каменських
Джерело: Сьогодні
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