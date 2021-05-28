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alyona alyona – не бодіпозитивниця, а Топалов ненавидить товстих: чому всіх турбує чужа фігура (відео)

Сьогодні, 13:07

Зірки шоу-бізнесу висловилися про бодіпозитив і своє ставлення до "ідеального" тіла

Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/alyona.alyona.official, instagram.com/efilonova

Комфортно почувати себе в своєму тілі за будь-якої ваги, а також сприймати тіла інших людей такими, якими вони є – саме ці прості меседжі транслює поняття "бодіпозитив". Якщо аналізувати український шоу-бізнес, то найвідоміша зірка, якій його приписують – alyona alyona.

Сама реперка з великою обережністю ставиться до цього терміну: "У мене не було ніякої ідеї пропаганди бодіпозитиву. Тому прошу всіх: не вішайте на мене це! Я просто така, яка є. Я кажу, що я себе прийняла, але я не пропагую йти, боротися, бити морду тим, хто назве вас товстим".

Альона каже, прийняття себе до неї прийшло не відразу. До 20 років вона намагалася схуднути за допомогою різних дієт, але вчасно зрозуміла, що її самопочуття важливіше будь-яких стандартів краси.

Обличчя гарне, але варто схуднути – таку пораду дали користувачі Instagram ведучій і блогерці Олені Філоновій. У березні вона вирушила відпочивати на Мальдіви і, звісно, почала публікувати фото в купальнику. Підписники вирішили, що фігура Олени не відповідає усталеним стандартам краси і поквапилися її про це сповістити.

Олена Філонова
Фото: instagram.com/efilonova

"Мені суспільство постійно нав'язує щось своє! Мовляв, конче потрібно схуднути. А ви мене поблизу бачили? Торкалися? Вивчали мій організм? Ні! Чому тоді вирішили, що я повинна бути такою, якою ви намагаєтеся мене уявити? Я сама знаю, якою хочу бути!", – відповіла хейтерам Філонова.

Цими словами вона точно означила, що приймає своє тіло таким, яке воно є, і кайфує від своєї статури.

"Моя ідеальність – в моїй неідеальності", – такі слова написала співачка Настя Каменських в своєму Instagram. Вона зважилася показати громадськості свої фотографії кількарічної давнини і нинішні.

NK
Фото: instagram.com/kamenskux

"Я довго соромилася і переживала, і дуже часто не сприймала себе. Нині я прийшла до того, що ми повинні, ні, ми просто зобов'язані любити себе! Неважливо, скільки кілограмів ми важимо. Головне – це прагнення і бажання ставати краще і любити себе", – заявила Каменських.

Раніше в своїх інтерв'ю Настя підтримувала бодіпозитив. Але також не нехтувала спортом і правильним харчуванням. І не заради загальноприйнятих стандартів, а заради власного здоров'я. Співачка вже кілька років активно займається спортом і веде здоровий спосіб життя.

Втім, підписникам зірки цього мало – вони хочуть загальноприйнятий стандарт 90-60-90. Але Каменських на це не звертає уваги.

Бодішеймери в шоу-бізнесі

Співак Влад Топалов неодноразово ставав об'єктом цькування в Мережі через висловлювання про бодіпозитив. Кілька років тому він опублікував біля дівчини із зайвою вагою, написавши: "Скільки морозива вона з'їла?!", і відразу став "бодішеймером".

Скріншот: instagram.com/vladtopalovofficial
Скріншот: instagram.com/vladtopalovofficial

Ну, а найвідоміша противниця бодіпозитиву – Ксенія Собчак. Її слова про те, що вона не любить товстих людей, розтиражували чи не всі видання. Тоді Ксенія пояснювала, якщо людина не має ніяких хронічних захворювань та інших проблем зі здоров'ям, то не має права не піклуватися про себе.

Хто із зірок правий, а хто – ні, вирішуйте самі. Головне – будьте здорові.

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