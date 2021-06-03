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Настя Каменських зізналася, які у неї насправді стосунки з сином Потапа

Сьогодні, 14:16

Співачка відповіла на одне з найпопулярніших питань – які у неї склалися стосунки з сином Потапа Андрієм

Настя Каменських розповіла про стосунки з сином Потапа
Настя Каменських розповіла про стосунки з сином Потапа
Фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/kamenskux

Не так давно Настя Каменських і Потап відзначили другу річницю весілля . Пару часто запитують про поповнення в родині і співачка зізнається, що мріє про дитину. Варто зазначити, що у Каменських також цікавляться, які в неї стосунки з Андрієм – сином Потапа від першого шлюбу з Іриною Горовою.

На цей популярний питання співачка відповіла під час інтерв'ю для YouTube-каналу Dorotye.

Настя зізналася, що Андрій часто буває у них в гостях і залишається ночувати. Додала вона, що Потап з сином люблять грати у відеоігри.

"Він творчий хлопчик. Дуже схожий на Льошу", – поділилася співачка.

Потап зі своїм сином Андрієм
Потап зі своїм сином Андрієм
Фото: instagram.com/realpotap

За словами Насті, вони з Андрієм відмінно ладнають.

"Я вважаю це так круто. Ми живемо в сучасному цивілізованому світі. Звичайно ж, у нас чудові стосунки. Льоша приділяють сину дуже багато уваги і це дуже важливо. Всі хлопчики дуже близькі з мамами, але повторюють вони потім за татом – тому що вони чоловіки . Саме класне, що мій Льоша – це дуже хороший приклад для наслідування як чоловік ", – сказала артистка.

Фото: instagram.com/kamenskux

Відповіла співачка на запитання, чи спілкується вона з ексдружиною Потапа Іриною Горовой.

"У нас немає ніяких стосунків", – розповіла Настя.

Нагадаємо, нещодавно в Мережі показали розкішний особняк Потапа і Настя , який знаходиться в містечку "Сонячна долина". Подружжя переїхало в будинок після весілля. Також стала відома вартість житла артистів. Настя Каменських і Потап живуть по сусідству з телеведучим Юрієм Горбуновим та Катериною Осадчою.

Дивіться інтерв'ю Насті Каменських для YouTube-каналу Dorotye:

Раніше ексклюзивно для Life Сьогодні Потап розповів без чого не обходиться його день, що з віком став цінувати більше і від якого стереотипу він позбувся до 40 років.

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