Каменских опубликовала фото без макияжа и нарвалась на недовольство фолловеров: Настя, будьте скромнее

Певице в Instagram написали, что ее "слишком много". А мы считаем, что красивого человека много не бывает)

Настя Каменских показала себе без макияжа Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских, которая недавно призналась, какие у нее на самом деле отношения с сыном Потапа, опубликовала в соцсети фото без мейка. Без него певица выглядит потрясающе, с чем согласны ее поклонники. Но некоторым NK надоела.

В комментариях под последним постом в Instagram-аккаунте Насти Каменских, среди множества комплиментов, один из пользователей написал, что артистки слишком много:

"Настя, вы шикарная женщина, но вас так много, что вы немного надоели. Будьте немного скромнее".

Настя Каменских показала свое лицо без макияжа Фото: instagram.com/kamenskux

Скриншот: instagram.com/kamenskux

NK проигнорировала сообщение, но вместо нее ответил один из ее поклонников:

"Вы меня простите, вы зашли в аккаунте Каменских, и пишите, что ее слишком много. Она ваши должна фото выставлять?"

Другие же засыпали звезду приятными словами, подчеркнув, что она очень красива без косметики:

"Нереально красивая"

"Солнечная и сияющая фотография"

"Естественная красота"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Это не первый раз, когда фолловеры NK спорят другу с другом, обсуждая фигуру или лицо Насти. А та любит дать повод поклонниками – ранее Каменских показала фото в купальнике до похудения.

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