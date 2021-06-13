Каменских опубликовала фото без макияжа и нарвалась на недовольство фолловеров: Настя, будьте скромнее
Певице в Instagram написали, что ее "слишком много". А мы считаем, что красивого человека много не бывает)
Настя Каменских, которая недавно призналась, какие у нее на самом деле отношения с сыном Потапа, опубликовала в соцсети фото без мейка. Без него певица выглядит потрясающе, с чем согласны ее поклонники. Но некоторым NK надоела.
В комментариях под последним постом в Instagram-аккаунте Насти Каменских, среди множества комплиментов, один из пользователей написал, что артистки слишком много:
- "Настя, вы шикарная женщина, но вас так много, что вы немного надоели. Будьте немного скромнее".
NK проигнорировала сообщение, но вместо нее ответил один из ее поклонников:
- "Вы меня простите, вы зашли в аккаунте Каменских, и пишите, что ее слишком много. Она ваши должна фото выставлять?"
Другие же засыпали звезду приятными словами, подчеркнув, что она очень красива без косметики:
- "Нереально красивая"
- "Солнечная и сияющая фотография"
- "Естественная красота"
Это не первый раз, когда фолловеры NK спорят другу с другом, обсуждая фигуру или лицо Насти. А та любит дать повод поклонниками – ранее Каменских показала фото в купальнике до похудения.
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