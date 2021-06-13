Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Відео з ледве дихаючою Лободою на тренуванні вразило її фанів: Ось вона – ціна ідеальної форми

Сьогодні, 13:18

Українська співачка Світлана Лобода, яка працює в Росії, показала, як важко дістається їй струнка фігура. Зірка опублікувала уривок свого насиченого тренування

Світлана Лобода показала, що робить для плоского живота
Світлана Лобода показала, що робить для плоского живота
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Співачка Світлана Лобода, яка раніше виправдалася за плагіат на Бейонсе на музичній премії МУЗ-ТВ, відкрила шанувальникам залаштунки того, що відбувається у неї прямо в гримерці. Зірка проводить з користю кожну хвилину, тому не дивно, що навіть в перервах між роботою артистка займається своїм тілом.

У Instagram -акаунті Світлани Лободи з'явився майже двохвилинний ролик, в якому вона показала уривок свого тренування на прес. Так що тепер шанувальники співачки можуть підглянути для себе корисні вправи й побачити, що ж стоїть за плоским і підтягнутим животиком зірки.

Світлана Лобода тренувалася в чорному топі та легінсах. При цьому в артистки були макіяж і зачіска.

"Немає у мене вихідних... і не буде. Ми завжди в строю", – написала Світлана Лобода.

А під час тренування співачка пожартувала, що це відео може відвернути людей від мрії стати артистом.

"Ви ще хочете бути артистом? Ми робимо антирекламу цієї професії", – сказала співачка.

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

У коментарях прихильники артистки були здивовані та вражені її завзятістю.

  • "Клас. Справжня трудяга"
  • "Ось вона – ціна ідеальної форми"

Одного разу співачка зізнавалася, що харчується правильно і стежить як за своїм здоров'ям, так і зовнішнім виглядом. І хоча може здатися, що співачка жорстко себе обмежує, на ділі це не так. За словами Світлани Лободи, вона може щодня їсти солодке, тому що витрачає багато енергії під час роботи та репетицій. Якщо ж співачка потрапляє в ресторан, то також після вечері не відмовиться від десерту.

Дивіться в сюжеті, як Світлана Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон-2020":

Раніше ми розповіли про найгучніші скандали зі Світланою Лободою.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Аніта Луценко зізналася, що приховувала свого чоловіка спеціально. Та все ж ми його побачили (фото) Рай на землі: Сніжана Бабкіна поділилася неймовірним фото посеред моря Екс-дружина Позитива назвала справжню причину їхнього розлучення: У нього завжди на першому місці робота
спорт шоу-бізнес Світлана Лобода фигура звезд
Реклама

Новини партнерів

Сумская рассказала, зачем обеспечивает 40-летнюю дочку
Сумская рассказала, зачем обеспечивает 40-летнюю дочку
Названа самая пикантная черта человеческого характера
Названа самая пикантная черта человеческого характера
Приходько в белье показала фигуру после третьих родов. Фото
Приходько в белье показала фигуру после третьих родов. Фото
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур

Популярні статті

Вчора, 20:16Смачно

Який сир підходить вам найкраще за знаком зодіаку

Вчора, 17:29Зірково

Подкопаєва заявила про крадіжку номерів її авто: нові подробиці скандалу з машиною, що переїхала каченят

Вчора, 14:40Зірково

Святослав Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною: Наші дороги розійшлись

Вчора, 12:00Зірково

Кейт Міддлтон носить браслет, який належав принцесі Діані (фото)

Вчора, 08:23Зірково

alyona alyona засвітила груди на голій фотографії у ванні

11 червняСмачно

Харчо, солянка або вуха – який ви суп за знаком зодіаку

11 червняEvents

День батька-2021: коли відзначається і що означає свято

11 червняЗірково

Брежнєва відфутболила підписника через коментар про Лорак: Дивіться на свою сімейку

11 червняЗірково

Аліна Гросу відсвяткувала 26-річчя в обіймах Романа Полянського (фото)

11 червняСмачно

Ідея для сніданку: ароматні сирні млинці за 20 хвилин

11 червняПсихо

Гороскоп на сьогодні 11 червня для всіх знаків зодіаку: Терези, візьміть вихідний!

10 червняЗірково

Наче однолітки: Пономарьов вперше за довгий час показав їхню з Мозговою старшу дочку Зою (фото)

10 червняЗірково

Ані Лорак возз'єдналася з ексчоловіком на святкуванні 10-річчя їхньої дочки (фото)

10 червняСмачно

Легкий суп з галушками і овочами, який оцінить уся сім'я

10 червняЗдорово

Масаж обличчя, який зробить молодшою: покрокова інструкція

10 червняПсихо

ТОП-7 способів, як перестати хвилюватися просто зараз

Новини партнерів

Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Жена знаменитого футболиста разделась топлес. Фотофакт
Жена знаменитого футболиста разделась топлес. Фотофакт
"Это хуже СПИДа": Стас Пьеха две недели жил в туалете
"Это хуже СПИДа": Стас Пьеха две недели жил в туалете
Святослав Вакарчук объявил о разводе с женой
Святослав Вакарчук объявил о разводе с женой
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Почему не все люди болеют COVID-19
Почему не все люди болеют COVID-19
Хто старіє раніше за інших, з’ясували вчені
Хто старіє раніше за інших, з’ясували вчені
"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда
"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти