Відео з ледве дихаючою Лободою на тренуванні вразило її фанів: Ось вона – ціна ідеальної форми

Українська співачка Світлана Лобода, яка працює в Росії, показала, як важко дістається їй струнка фігура. Зірка опублікувала уривок свого насиченого тренування

Світлана Лобода показала, що робить для плоского живота Фото: instagram.com/lobodaofficial

Співачка Світлана Лобода, яка раніше виправдалася за плагіат на Бейонсе на музичній премії МУЗ-ТВ, відкрила шанувальникам залаштунки того, що відбувається у неї прямо в гримерці. Зірка проводить з користю кожну хвилину, тому не дивно, що навіть в перервах між роботою артистка займається своїм тілом.

У Instagram -акаунті Світлани Лободи з'явився майже двохвилинний ролик, в якому вона показала уривок свого тренування на прес. Так що тепер шанувальники співачки можуть підглянути для себе корисні вправи й побачити, що ж стоїть за плоским і підтягнутим животиком зірки.

Світлана Лобода тренувалася в чорному топі та легінсах. При цьому в артистки були макіяж і зачіска.

"Немає у мене вихідних... і не буде. Ми завжди в строю", – написала Світлана Лобода.

А під час тренування співачка пожартувала, що це відео може відвернути людей від мрії стати артистом.

"Ви ще хочете бути артистом? Ми робимо антирекламу цієї професії", – сказала співачка.

У коментарях прихильники артистки були здивовані та вражені її завзятістю.

"Клас. Справжня трудяга"

"Ось вона – ціна ідеальної форми"

Одного разу співачка зізнавалася, що харчується правильно і стежить як за своїм здоров'ям, так і зовнішнім виглядом. І хоча може здатися, що співачка жорстко себе обмежує, на ділі це не так. За словами Світлани Лободи, вона може щодня їсти солодке, тому що витрачає багато енергії під час роботи та репетицій. Якщо ж співачка потрапляє в ресторан, то також після вечері не відмовиться від десерту.

Дивіться в сюжеті, як Світлана Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон-2020":

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