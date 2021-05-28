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У кого із зірок були "заначки", а хто пошкодував про спільний бюджет – відверті зізнання

Сьогодні, 16:47

Українські артисти розповіли журналістам "Зіркового шляху" про те, як вони формують сімейний бюджет

Рано чи пізно перед будь-якою парою стає питання: чи варто об'єднувати доходи і витрати, хто буде вести бюджет і як це робити? Журналісти "Зіркового шляху" на телеканалі Україна дізналися, як організовано сімейний бюджет у зірок.

Дзідзьо, який недавно повідомив про розлучення з дружиною , зізнався – за час шлюбу він був єдиним годувальником у родині. Тому їх з Ярославою Хомою сімейний бюджет складався з того, що заробляв артист.

DZIDZIO
DZIDZIO
Фото: instagram.com/dzidzio

А ось у співака Віктора Павліка і його дружини Катерини Репяховой , які зовсім скоро стануть батьками , спільний сімейний бюджет.

"У нас воно якось разом, намагаємося трошки відкладати – щось на банківську карту, щось в коробочку кладемо, щоб було на чорний день", – розповів артист "Зірковому шляху".

Віктор Павлік та Катерина Репяхова
Віктор Павлік та Катерина Репяхова
Фото: instagram.com/repyahovakate

У родині телеведучого Володимира Остапчука сімейний бюджет узгодили ще перед весіллям . Основні витрати оплачує телеведучий, а його дружина свій дохід витрачає на власні потреби.

Христина та Володимир Остапчук
Христина та Володимир Остапчук
Фото: прес-служба

Ведучий "Зіркового шляху" на телеканалі Україна Даніель Салем зізнався, вони з дружиною ніколи не обговорювали сімейний бюджет. Він додав, що не знає, скільки заробляє його дружина.

"Я приношу гроші додому, є плюс-мінус сума, яку завжди залишаю на витяжці в квартирі. Вона бачить, розуміє, що це я, може написати мені записку. Або просто поцілувати, сказати спасибі. Паралельно я плачу за садок, за прибиральницю, це все окремо такі моменти ", – сказав ведучий.

Тепер в сім'ї Павла Зіброва крім нього гроші в будинок приносить і дочка Діана, яка зараз займається піаром батька.

"Мама зараз трошки вже відпочиває. Якщо раніше Марина всюди їздила зі мною і все контролювала, то зараз більше Діана безумовно ", – ділиться співак.

Павло Зібров з дружиною і дочкою
Павло Зібров з дружиною і дочкою
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Він зізнався, що до карантину у всіх у них в сім'ї були заначки.

Фітнес тренер Марина Боржемська розповіла, що в шлюбі з боксер В'ячеслав Узелков вони вкладали в сімейний бюджет всі зароблені гроші – до копійки! Зараз вона про це шкодує.

Марина Боржемська
Марина Боржемська
Фото: пресс-служба СТБ

"Якщо ви опинитеся, наприклад, в такій ситуації, як я, то ви повинні розуміти, що у вас завжди повинен бути певний бюджет, який ви відклали. Тому що у мене такого бюджету не було. Я пішла з останньої зарплатою, яка у мене була в кишені, і все ", – поділилася порадою Марина.

У актриси і ведучою програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілії Ребрик і її чоловіка Андрія Дикого спільний бюджет. Вони і доньку Діану, яка знімається в кіно , привчають складати все в сімейну скарбничку.

Лілія Ребрик з сім'єю
Лілія Ребрик з сім'єю
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Вона знає, що може покласти в сімейний бюджет – у нас є загальна ящик, і звідти, коли їй щось треба буде, вона звичайно порадиться і ми їй все це купимо", – розповіла Лілія.

А ось зіркове подружжя Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян зізнаються, що їх сімейний бюджет складається з того, що вдалося заробити співакові.

Тоня Матвієнко з чоловіком Арсеном Мірзояном
Тоня Матвієнко з чоловіком Арсеном Мірзояном
Фото: прес-служба

"Арсен заробляє, жінка витрачає на себе. Останнім часом так. Картка, загальний рахунок ", – ділиться Тоня.

Більше історій зірок дивіться у програмі "Зірковий шлях":

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