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Остапчук потроллив Каменських, знявши пародію на її кліп Девочки рулят: відео

Сьогодні, 15:28

Володимир Остапчук любить знімати пародії на кліпи відомих українських виконавців. Його вибір знову припав на композицію Насті Каменських

Володимир Остапчук зняв пародію на кліп Насті Каменських
Володимир Остапчук зняв пародію на кліп Насті Каменських
Фото: YouTube

Володимир Остапчук, який схвалив скандал Кароль і Полякової, змусив усміхнутися український YouTube – ведучий шоу "Маска" на телеканалі Україна випустив пародію на кліп Насті Каменських "Девочки рулят". І зробив він це, за словами глядачів, дуже круто.

У зйомках кліпу взяли участь блогери Богдан Буше, Ваня Кришталь, Петро Заставний і Євген Таллер.

"У цій пародії ми з топовими блогерами країни нарешті вирішили пролити світло на те, чим займаємося ми, мужики. Обкашлять питаннячка, вирішити за людинку, підскочити на каву і замутити якийсь бізнес, – і це ми робимо до обіду. Увага! Ми не проводимо ніяких паралелей з серйозними бізнесменами, у яких мережа курей-гриль, обмінники і автомийки", – з гумором підписав ролик Остапчук.

Вже не вперше Володимир знімає подібне відео – декілька років тому він переробив пісню Насті – "Попа як у Кім", заспівавши про український шоу-бізнес. Крім цього, Остапчук робив пародію на MARUV і "Время и Стекло".

Користувачі Мережі оцінили гумор Володимира і залишили багато позитивних відгуків:

  • Кайф! Здається, краще за оригінал.
  • Вогонь!
  • Відмінно!
  • Круто, мені подобається!
Скріншот: YouTube

Нагадаємо, Володимир Остапчук розповів про свій найбільший страх.

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