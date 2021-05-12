Остапчук потроллив Каменських, знявши пародію на її кліп Девочки рулят: відео

Володимир Остапчук любить знімати пародії на кліпи відомих українських виконавців. Його вибір знову припав на композицію Насті Каменських

Володимир Остапчук зняв пародію на кліп Насті Каменських Фото: YouTube

Володимир Остапчук, який схвалив скандал Кароль і Полякової, змусив усміхнутися український YouTube – ведучий шоу "Маска" на телеканалі Україна випустив пародію на кліп Насті Каменських "Девочки рулят". І зробив він це, за словами глядачів, дуже круто.

У зйомках кліпу взяли участь блогери Богдан Буше, Ваня Кришталь, Петро Заставний і Євген Таллер.

"У цій пародії ми з топовими блогерами країни нарешті вирішили пролити світло на те, чим займаємося ми, мужики. Обкашлять питаннячка, вирішити за людинку, підскочити на каву і замутити якийсь бізнес, – і це ми робимо до обіду. Увага! Ми не проводимо ніяких паралелей з серйозними бізнесменами, у яких мережа курей-гриль, обмінники і автомийки", – з гумором підписав ролик Остапчук.

Вже не вперше Володимир знімає подібне відео – декілька років тому він переробив пісню Насті – "Попа як у Кім", заспівавши про український шоу-бізнес. Крім цього, Остапчук робив пародію на MARUV і "Время и Стекло".

Користувачі Мережі оцінили гумор Володимира і залишили багато позитивних відгуків:

Кайф! Здається, краще за оригінал.

Вогонь!

Відмінно!

Круто, мені подобається!

Скріншот: YouTube

Нагадаємо, Володимир Остапчук розповів про свій найбільший страх.

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