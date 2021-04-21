Дочка Зіброва зізналася, як їй працюється разом з татом
Дочка відомого українського співака Діана Зіброва розповіла про стосунки із зірковим татом і про роботу з ним
Дочка співака Павла Зіброва Діана в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" зізналася, чи допомагає її зіркове прізвище в житті і як їй працюється на батька.
Діана була довгоочікуваною спільною дитиною в родині Павла Зіброва і його дружини Марини. Тому з появою дочки зіркові батьки робили все, щоб вона росла в любові і гармонії.
"Виховували методом батога та пряника . Мама батіг, тато пряник. У нас є така градація: добрий і злий поліцейський, – каже Діана Зіброва.
За словами дочки артиста, мама завжди спрямовує на правильний шлях.
Діана Зіброва визнається, що усвідомлення зіркового статусу батька прийшло до неї тільки після одного випадку.
"Ми пішли до зоопарку, це мабуть був перший і останній раз, тому що з татом фотографувалися більше, ніж з мавпочками і ведмедями. І, мабуть, тоді я зрозуміла, наскільки у мене відомий тато, що його люблять, поважають, з ним хочуть сфотографуватися, співають його пісні, – каже Діана.
Вона поділилася, що зіркове прізвище їй по життю допомагає.
Але без критики не обходиться. Іноді вона чує, що все у неї виходить тільки завдяки зірковому прізвищу.
"Наприклад, якісь мої успіхи, і там є моє прізвище. Хтось каже, що молодець, сама щось робить, досягає, а хтось: "Ну тато відомий, купили те й інше". І ти нібито не хочеш виправдовуватися за своє прізвище. Так сталося, але це не означає, що мені з неба щось звалилося. Мій тато тяжко працював, щоб це ім'я звучало. І так само я йду по його стопах, я працюю ", – каже Діана.
У минулому році вона закінчила магістратуру за фахом "Міжнародна журналістика", займалася моделінгом і тепер працює з соцмережами батька і відповідає за його піар.
"Спочатку я працювала на півставки кілька місяців, тому що він дивився, як я входжу в курс справ, і вже потім каже:" Так, я бачу певний результат, у тебе буде повна ставка ". Якщо я залучаю якихось клієнтів і призначаю свою ціну, можливо це некрасиво брати відсоток, але це ж в принципі я привожу людей. Я не нахабнію, але тато розуміє, що це було з мого боку і певні бонуси у мене будуть. Мені тато довіряє на 200% ", – каже донька Павла Зіброва.
Дивіться повне інтерв'ю Діани Зібровою для програми "Зірковий шлях":
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