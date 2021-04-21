Дочка Зіброва зізналася, як їй працюється разом з татом

Дочка відомого українського співака Діана Зіброва розповіла про стосунки із зірковим татом і про роботу з ним

Дочка співака Павла Зіброва Діана в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" зізналася, чи допомагає її зіркове прізвище в житті і як їй працюється на батька.

Діана була довгоочікуваною спільною дитиною в родині Павла Зіброва і його дружини Марини. Тому з появою дочки зіркові батьки робили все, щоб вона росла в любові і гармонії.

"Виховували методом батога та пряника . Мама батіг, тато пряник. У нас є така градація: добрий і злий поліцейський, – каже Діана Зіброва.

Павло і Діана Зіброви Фото: Facebook-сторінка Діани Зібрової

За словами дочки артиста, мама завжди спрямовує на правильний шлях.

"Тому що вона мені завжди каже:" Діана, у тебе відоме прізвище. І це прізвище має дві сторони медалі. Тому що одні люди люблять твого тата, поважають його творчість, інші люди – ні. Тому треба бути дуже уважною. На тебе люди дивляться, потрібно відповідати свого прізвища. Поводься гідно ", – розповідає дочка співачка.

Діана Зіброва визнається, що усвідомлення зіркового статусу батька прийшло до неї тільки після одного випадку.

"Ми пішли до зоопарку, це мабуть був перший і останній раз, тому що з татом фотографувалися більше, ніж з мавпочками і ведмедями. І, мабуть, тоді я зрозуміла, наскільки у мене відомий тато, що його люблять, поважають, з ним хочуть сфотографуватися, співають його пісні, – каже Діана.

Павло і Діана Зіброви Фото: Facebook-сторінка Діани Зібрової

Вона поділилася, що зіркове прізвище їй по життю допомагає.

"Мені здається, що мій батько не зробив нічого поганого за своє життя, у нього дуже хороша репутація. Коли я приходила кудись говорили:" Ой, ви дочка Зіброва, це ж такий хороший артист, ввічливий, він у нас був ", – ділиться дочка українського співака.

Але без критики не обходиться. Іноді вона чує, що все у неї виходить тільки завдяки зірковому прізвищу.

"Наприклад, якісь мої успіхи, і там є моє прізвище. Хтось каже, що молодець, сама щось робить, досягає, а хтось: "Ну тато відомий, купили те й інше". І ти нібито не хочеш виправдовуватися за своє прізвище. Так сталося, але це не означає, що мені з неба щось звалилося. Мій тато тяжко працював, щоб це ім'я звучало. І так само я йду по його стопах, я працюю ", – каже Діана.

Діана Зіброва Фото: Facebook-сторінка Діани Зібрової

У минулому році вона закінчила магістратуру за фахом "Міжнародна журналістика", займалася моделінгом і тепер працює з соцмережами батька і відповідає за його піар.

"Спочатку я працювала на півставки кілька місяців, тому що він дивився, як я входжу в курс справ, і вже потім каже:" Так, я бачу певний результат, у тебе буде повна ставка ". Якщо я залучаю якихось клієнтів і призначаю свою ціну, можливо це некрасиво брати відсоток, але це ж в принципі я привожу людей. Я не нахабнію, але тато розуміє, що це було з мого боку і певні бонуси у мене будуть. Мені тато довіряє на 200% ", – каже донька Павла Зіброва.

Дивіться повне інтерв'ю Діани Зібровою для програми "Зірковий шлях":

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