Дочка Зіброва вперше прокоментувала чутки про весілля з бізнесменом

Дочка Павла Зіброва в ексклюзивному інтерв'ю розповіла про своє особисте життя і про весілля з бізнесменом Андрієм Іщенко

Дочка українського співака Павла Зіброва Діана в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" розповіла, коли планує весілля зі своїм нареченим.

Діана, яка раніше розповіла про роботу з татом , вже п'ять років вона в стосунках з бізнесменом Андрієм Іщенко. Пара познайомилася завдяки батькові дівчини.

"До цього у мене не було жодних стосунків з хлопцями. Як я кажу:" Ти у мене перший, я у тебе остання ", – розповіла дочка артиста.

Діана Зіброва і Андрій Іщенко Фото: facebook.com/shansovik

За словами Діани, Андрій зробив їй пропозицію ще три роки тому, але тоді вона не була готова до такого кроку і назвала це репетицією.

"Я так сильно, як їжачок, закрилася в собі, мені не хотілося про це нікому розповідати. Звичайно, він ображався, йому було неприємно, але він переступив через цю ситуацію, сказав:" Ну репетиція, добре ", – поділилася Зіброва.

Діана зізналася, що зараз вже готова до створення сім'ї. Вона зазначила, що через карантин вони з Андрієм не можуть визначитися з датою весілля.

Діана Зіброва і Андрій Іщенко Фото: Facebook-сторінка Діани Зібрової

"Планувати на цей рік – не знаю. Можливо, восени все буде краще. Можна сказати, на низькому старті йде підготовка до планування сім'ї. Я хочу таку сім'ю, як у моїх батьків", – розповіла дочка артиста.

Дивіться повне інтерв'ю Діани Зібровою для програми "Зірковий шлях":



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