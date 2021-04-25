Офіційно: DZIDZIO розлучається з дружиною

Український співак підтвердив , що вони з дружиною Ярославою Хомою розлучаються після 20 років стосунків

DZIDZIO повідомив про розлучення з дружиною Ярославою Хомою, вона ж співачка SLAVIA. Раніше чутки про розлучення пари вже з'являлися , але артисти ніяк їх не коментували.

Тепер же в інтерв'ю програмі "Світське життя" популярний співак підтвердив, що вони дружиною вже не живуть разом дев'ять місяців і зараз готуються до офіційного розлучення.

SLAVIA та DZIDZIO Фото: instagram.com/slavia_official

"Тема складна. Ми домовилися розлучитися. Давно вже. Тому, ми тільки хочемо це зробити красиво. Ми це взяли тверезо, розумно, обмірковували і зрозуміли, що так буде краще", – розповів співак.

Прокоментував DZIDZIO і натяки дружини на зради виконавця.

"Всі ті роки я був на роботі, працював. Я давно хотів трохи розібратися, але не було часу. В карантин зрозумів, що треба жити в добрі, не ображати друг одного. А часом, щоб це сталося, треба просто відпустити людину і дати волю ", – пояснив артист.

Раніше SLAVIA розповіла, як через відомого чоловіка відмовилася від участі в популярному талант-шоу.

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