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Співають, знімаються в кіно, пишуть музику: зірки про таланти своїх дітей

Сьогодні, 19:15

Діти знаменитостей з раннього віку вбирають творчу атмосферу

Діти знаменитостей нерідко йдуть по стопах батьків . При цьому їм складніше досягти успіху і прихільність публіки, адже часто їх порівнюють з батьками, а досягнення списують на зв'язки. Герої нашої добірки ще не знають, чи підуть по стопах своїх популярних мам і тат. Зіркові батьки розповіли журналістам "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна" про таланти своїх дітей.

Дочка Сергія Бабкіна співає

Дочка Сергія Бабкіна пішла по стопах свого батька – вона співає і займається у театральній студії. Не так давно співак порадував шанувальників, випустивши спільний трек з донькою Веселиною. Як зізнався артист, саме дочка надихнула його на дует. Одного разу вона поцікавилася у тата, чому в його репертуарі немає пісень англійською. Сергія це питання змусило задуматися, а дочка запропонувала заспівати англійською.

Сергій Бабкін з дочкою Веселиною
Сергій Бабкін з дочкою Веселиною
Фото: Скріншот з YouTube

"Я трохи спілкуюся англійською, але щоб повністю написати пісню – ні. І Веселина запропонувала мені свою допомогу – створити пісню разом ", – розповів співак.

Шанувальникам так сподобалася пісня, вони попросили новоспечений дует записати трек ще й українською.

Дочка Лілії Ребрик знімається в кіно

Дочка ведучою програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілії Ребрик Діана вже знімається в серіалах, займається бальними танцями і малює. Але ось пов'язувати життя з творчою професією дівчинка поки не збирається. Вона мріє стати ветеринаром.

Дочка Лілії Ребрик Діана на зйомках
Дочка Лілії Ребрик Діана на зйомках
Фото: прес-служба

"Я дуже люблю собак, і мені няня принесла книгу з собаками і ми її так ось читали-читали, я все розповідала про собак там. Я не знаю, мені дуже хочеться стати ветеринаром ", – розповіла Діана.

Син Олі Цибульської пише музику

У сина Олі Цибульської Нестора досить незвичайне хобі – він любить стрибати на батуті. Раз в тиждень Нестор ходить на тренування, і там все як у справжніх спортсменів від розминки і до освоєння нових гімнастичних елементів. Але про спортивне майбутнє хлопчика поки мова не йде. Також син артистки захоплюється музикою. У свої п'ять років він вже пише музику.

Оля Цибульська з сином Нестором
Оля Цибульська з сином Нестором
Фото: instagram.com/cybulskaya

"Для п'яти років – це круто", – каже зіркова мама.

Дочка Юрія Ткача співає

Дочка шоумена Юрія Ткача Ліза вже давно підкорила Instagram. Дівчинка, як і тато дуже харизматична. Вона займається вокалом і любить кататися на роликах.

(@Yuriy_tkach)

"Зараз вона ходить на ролики, вона прям кайфує від роликів, від ковзанів і ще ходить на вокал. Дуже любить співати. І це їй по кайфу. Тому ми її не сильно змушуємо займатися там чимось тим, чим вона не хоче займатися ", – розповів Юрій.

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