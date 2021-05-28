Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

У кого из звезд были "заначки", а кто пожалел об общем бюджете – откровенные признания

Сегодня, 16:47

Украинские артисты рассказали журналистам "Зіркового шляху" о том, как они формируют семейный бюджет

Рано или поздно перед любой парой встают вопросы: стоит ли объединять доходы и расходы, кто будет вести бюджет и как это делать? Журналисты "Зіркового шляху" на телеканале Украина узнали, как организован семейный бюджет у звезд.

Дзидзьо, который недавно сообщил о разводе с женой, признался – за время брака он был единственным кормильцем в семье. Поэтому их с Ярославой Хомой семейный бюджет состоял из того, что зарабатывал артист.

DZIDZIO
DZIDZIO
Фото: instagram.com/dzidzio

А вот у певца Виктора Павлика и его супруги Екатерины Репяховой, которые совсем скоро станут родителями, общий семейный бюджет.

"У нас оно как-то вместе, пытаемся немножко откладывать – что-то на банковскую карту, что-то в коробочку кладем, чтобы было на черный день", – рассказал артист "Зірковому шляху".

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Фото: instagram.com/repyahovakate

В семье телеведущего Владимира Остапчука семейный бюджет согласовали еще перед свадьбой. Основные расходы оплачивает телеведущий, а его супруга свой доход тратит на собственные потребности.

Кристина и Владимир Остапчук
Кристина и Владимир Остапчук
Фото: пресс-служба

Ведущий "Зіркового шляху" на телеканале Украина Даниэль Салэм признался, они с супругой никогда не обсуждали семейный бюджет. Он добавил, что не знает, сколько зарабатывает его жена.

"Я приношу деньги домой, есть плюс-минус сумма, которую всегда оставляю на вытяжке в квартире. Она видит, понимает, что это я, может написать мне записку. Или просто поцеловать, сказать спасибо. Параллельно я плачу за садик, за уборщицу, это все отдельно такие моменты", – сказал ведущий.

Теперь в семье Павла Зиброва кроме него деньги в дом приносит и дочь Диана, которая сейчас занимается пиаром отца.

"Мама сейчас немножко уже отдыхает. Если раньше Марина везде ездила со мной и все контролировала, то сейчас больше Диана безусловно", – делится певец.

Павел Зибров с женой и дочерью
Павел Зибров с женой и дочерью
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Он признался, что до карантина у всех у них в семье были заначки.

Фитнес-тренер Марина Боржемська рассказала, что в браке с боксер Вячеслав Узелков они вкладывали в семейный бюджет все заработанные деньги – до копейки! Сейчас она об этом жалеет.

Марина Боржемская
Марина Боржемская
Фото: пресс-служба СТБ

"Если вы окажетесь, например, в такой ситуации, как я, то вы должны понимать, что у вас всегда должен быть определенный бюджет, который вы отложили. Потому что у меня такого бюджета не было. Я пошла с последней зарплатой, которая у меня была в кармане, и все", – поделилась советам Марина.

У актрисы и ведущей программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украины" Лилии Ребрик и ее супруга Андрея Дикого общий бюджет. Они и дочь Диану, которая снимается в кино, приучают складывать все в семейную копилку.

Лилия Ребрик с семьей
Лилия Ребрик с семьей
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Она знает, что может положить в семейный бюджет – у нас есть общая ящик, и оттуда, когда ей что-то надо будет, она конечно посоветуется и мы ей все это купим", – рассказала Лилия.

А вот звездные супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян признаются, что их семейный бюджет состоит из того, что удалось заработать певцу.

Тоня Матвиенко с мужем Арсеном Мирзояном
Тоня Матвиенко с мужем Арсеном Мирзояном
Фото: пресс-служба

"Арсен зарабатывает, женщина тратит на себя. В последнее время так. Карточка, общий счет", – делится Тоня.

Больше историй звезд смотрите в программе "Зірковий шлях":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Остапчук потроллил Каменских, сняв пародию на ее клип Девочки рулят: видео Худший отпуск Саниной в Египте и сюрприз для Ребрик в Турции - как звезды провели майские праздники Дочь Зиброва впервые прокомментировала слухи о свадьбе с бизнесменом
Виктор Павлик Павел Зибров Лилия Ребрик Владимир Остапчук Дзидзьо
Реклама

Новости партнеров

ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Милота зашкаливает! Влад Яма показал семейное фото
Милота зашкаливает! Влад Яма показал семейное фото
Хороши чертовки: самые роковые женщины Зодиака
Хороши чертовки: самые роковые женщины Зодиака
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 16:20Здорово

Чем опасно высокое давление и можно ли его снизить без лекарств

Сегодня, 14:48Вкусно

Как приготовить настоящую итальянскую пиццу

Сегодня, 10:29Вкусно

Вкусные салаты на скорую руку – 3 простых рецепта

Вчера, 19:05No Stress

Где покататься на роликах в Киеве: список классных мест

Вчера, 17:23Модно

Красивый маникюр на выпускной в 2021-м: лучшие идеи с фото

Вчера, 16:48Вкусно

Сочный шашлык из свинины в духовке – быстрый и простой рецепт

Вчера, 12:42Вкусно

Что приготовить на обед – 3 рецепта вкусного супа харчо

Вчера, 12:32Фаново

Что подарить детям: интересные идеи для праздника

Вчера, 11:06Здорово

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

26 маяВкусно

Что приготовить на ужин в мультиварке – 5 лучших рецептов

26 маяВкусно

Как испечь вкусные рогалики на кефире быстро и просто

26 маяВкусно

Идеальный рис каждый день – инструкция к обязательному применению

26 маяВкусно

5 быстрых и оригинальных салатов с авокадо, которые вы должны попробовать

25 маяЗдорово

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

25 маяЗвездно

Сергей Притула стал отцом в третий раз

25 маяВкусно

Классический рецепт кексов пышных в формочках

Новости партнеров

Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Что едят звезды: Соломия Витвицкая показала свой завтрак
Что едят звезды: Соломия Витвицкая показала свой завтрак
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
Лорак поділилася фото з донькою, схожою на неї як дві краплі
Лорак поділилася фото з донькою, схожою на неї як дві краплі
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Михайло Заливако опублікував світлину зі своєю обраницею
Михайло Заливако опублікував світлину зі своєю обраницею

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять