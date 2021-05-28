У кого из звезд были "заначки", а кто пожалел об общем бюджете – откровенные признания

Украинские артисты рассказали журналистам "Зіркового шляху" о том, как они формируют семейный бюджет

Рано или поздно перед любой парой встают вопросы: стоит ли объединять доходы и расходы, кто будет вести бюджет и как это делать? Журналисты "Зіркового шляху" на телеканале Украина узнали, как организован семейный бюджет у звезд.

Дзидзьо, который недавно сообщил о разводе с женой, признался – за время брака он был единственным кормильцем в семье. Поэтому их с Ярославой Хомой семейный бюджет состоял из того, что зарабатывал артист.

DZIDZIO Фото: instagram.com/dzidzio

А вот у певца Виктора Павлика и его супруги Екатерины Репяховой, которые совсем скоро станут родителями, общий семейный бюджет.

"У нас оно как-то вместе, пытаемся немножко откладывать – что-то на банковскую карту, что-то в коробочку кладем, чтобы было на черный день", – рассказал артист "Зірковому шляху".

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate

В семье телеведущего Владимира Остапчука семейный бюджет согласовали еще перед свадьбой. Основные расходы оплачивает телеведущий, а его супруга свой доход тратит на собственные потребности.

Кристина и Владимир Остапчук Фото: пресс-служба

Ведущий "Зіркового шляху" на телеканале Украина Даниэль Салэм признался, они с супругой никогда не обсуждали семейный бюджет. Он добавил, что не знает, сколько зарабатывает его жена.

"Я приношу деньги домой, есть плюс-минус сумма, которую всегда оставляю на вытяжке в квартире. Она видит, понимает, что это я, может написать мне записку. Или просто поцеловать, сказать спасибо. Параллельно я плачу за садик, за уборщицу, это все отдельно такие моменты", – сказал ведущий.

Теперь в семье Павла Зиброва кроме него деньги в дом приносит и дочь Диана, которая сейчас занимается пиаром отца.

"Мама сейчас немножко уже отдыхает. Если раньше Марина везде ездила со мной и все контролировала, то сейчас больше Диана безусловно", – делится певец.

Павел Зибров с женой и дочерью Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Он признался, что до карантина у всех у них в семье были заначки.

Фитнес-тренер Марина Боржемська рассказала, что в браке с боксер Вячеслав Узелков они вкладывали в семейный бюджет все заработанные деньги – до копейки! Сейчас она об этом жалеет.

Марина Боржемская Фото: пресс-служба СТБ

"Если вы окажетесь, например, в такой ситуации, как я, то вы должны понимать, что у вас всегда должен быть определенный бюджет, который вы отложили. Потому что у меня такого бюджета не было. Я пошла с последней зарплатой, которая у меня была в кармане, и все", – поделилась советам Марина.

У актрисы и ведущей программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украины" Лилии Ребрик и ее супруга Андрея Дикого общий бюджет. Они и дочь Диану, которая снимается в кино, приучают складывать все в семейную копилку.

Лилия Ребрик с семьей Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Она знает, что может положить в семейный бюджет – у нас есть общая ящик, и оттуда, когда ей что-то надо будет, она конечно посоветуется и мы ей все это купим", – рассказала Лилия.

А вот звездные супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян признаются, что их семейный бюджет состоит из того, что удалось заработать певцу.

Тоня Матвиенко с мужем Арсеном Мирзояном Фото: пресс-служба

"Арсен зарабатывает, женщина тратит на себя. В последнее время так. Карточка, общий счет", – делится Тоня.

Больше историй звезд смотрите в программе "Зірковий шлях":

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