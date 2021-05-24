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Репяхова зізналася, чому Павліка довелося вмовляти на партнерські пологи

Сьогодні, 15:17

Катерина Репяхова активно готується до майбутніх пологів. Дружина Віктора Павліка розповіла, чому раніше артист не хотів чути про партнерські пологи

Катерина Репяхова і Віктора Павлік
Катерина Репяхова і Віктора Павлік
Фото: instagram.com/repyahovakate

Зовсім скоро Катерина Репяхова і Віктор Павлік стануть батьками. Дружина артиста часто ділиться в Instagram подробицями своєї вагітності. Розповіла Катерина і про те, що її чоловік планує бути присутнім під час пологів.

Репяхова в Instagram опублікувала допис, в якому зізналася, що Віктора Павліка довелося вмовляти на партнерські пологи. Оскільки він народився в СРСР, то пам'ятає: в пологовий будинок не пускають нікого, а дитину показують батькові через вікно.

Катерина Репяхова і Віктора Павлік
Катерина Репяхова і Віктора Павлік
Фото: instagram.com/repyahovakate

Однак після того, як артист дізнався про пологові будинки сімейного типу, де є окреме місце для тата, пара припускає, що будуть партнерські пологи.

"Ми досі обидва не знаємо, чи буде чоловік у пологовому залі, але флюорографію все-таки зробили. Лікарка сказала, що чоловік в будь-який момент може вирішувати, йти на пологи чи ні. Також він може зайти в пологовий (зал), але якщо буде потрібно, то вийти. Цей факт дуже нас заспокоює. Загалом ми в очікуванні. Залишилося зовсім небагато", – поділилася Катерина.

Раніше вагітна дружина Віктора Павліка розповіла, в якому пологовому будинку вона буде народжувати.

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