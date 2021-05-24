Репяхова зізналася, чому Павліка довелося вмовляти на партнерські пологи

Катерина Репяхова активно готується до майбутніх пологів. Дружина Віктора Павліка розповіла, чому раніше артист не хотів чути про партнерські пологи

Катерина Репяхова і Віктора Павлік Фото: instagram.com/repyahovakate

Зовсім скоро Катерина Репяхова і Віктор Павлік стануть батьками. Дружина артиста часто ділиться в Instagram подробицями своєї вагітності. Розповіла Катерина і про те, що її чоловік планує бути присутнім під час пологів.

Репяхова в Instagram опублікувала допис, в якому зізналася, що Віктора Павліка довелося вмовляти на партнерські пологи. Оскільки він народився в СРСР, то пам'ятає: в пологовий будинок не пускають нікого, а дитину показують батькові через вікно.

Катерина Репяхова і Віктора Павлік Фото: instagram.com/repyahovakate

Однак після того, як артист дізнався про пологові будинки сімейного типу, де є окреме місце для тата, пара припускає, що будуть партнерські пологи.

"Ми досі обидва не знаємо, чи буде чоловік у пологовому залі, але флюорографію все-таки зробили. Лікарка сказала, що чоловік в будь-який момент може вирішувати, йти на пологи чи ні. Також він може зайти в пологовий (зал), але якщо буде потрібно, то вийти. Цей факт дуже нас заспокоює. Загалом ми в очікуванні. Залишилося зовсім небагато", – поділилася Катерина.

Раніше вагітна дружина Віктора Павліка розповіла, в якому пологовому будинку вона буде народжувати.

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