Найгірша відпустка Саніної в Єгипті і сюрприз для Ребрик в Туреччині – як зірки провели травневі свята

Багато українських зірок вирішили не проводити травневі свята вдома – багато хто відправився за кордон

Серед квітучих пальм, на узбережжі моря, тільки з сім'єю або навпаки – гучними компаніями. Зірки українського шоу-бізнесу добре відпочили на травневих. Своїми пригодами вони поділилися в соцмережах і ексклюзивно з новинами "Сьогодні" на телеканалі "Україна".

Неймовірно щаслива й усміхнена серед квітучих пальм телеведуча і актриса Лілія Ребрик. Поїздка до Туреччини з сім'єю стала для неї сюрпризом прямо напередодні дня народження . Свого захоплення телеведуча не приховує.

Лілія Ребрик з сім'єю Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Я люблю лежати біля моря. Обожнюю слухати шум води, шум вітру і як співають птахи. Насолоджуватися цими видами, ось покажу вам частинку тепла моря, щоб передати вам цю атмосферу ", – ексклюзивно розповіла ведуча" Ранку в Україною "на телеканалі" Україна ".

Туреччина в цьому році дуже популярна серед українських селебріті. Співак Діма Монатік разом з дружиною і синами там загоряє вже тиждень.

На узбережжі Анталії разом з подругами і холостячка-телеведуча Леся Нікітюк .

"Погодка шикарна, щас попкою до сонця і засмагати", – ділиться Леся.

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

До Туреччини на травневі свята телеведуча полетіла гуляти дівич-вечір подруги.

Досить лаконічно про подорож до Єгипту на своїй сторінці в Instagram написала співачка і фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна . Свою відпустку вона назвала найгіршою в житті, мовляв, Єгипет зовсім не її країна.Не сподобався співачці зокрема сервіс і харчування. Але серед прекрасного зазначила неймовірні заходи.

Юлія Саніна Фото: instagram.com/the_hardkiss

А от Павло Зібров провів травневі – на дачі. Друзів і велику сім'ю балував фірмовими стравами.

"Сьогодні я роблю для своїх плов! Ось подивіться замочений, буквально кілька хвилин. Ось м'яско одне, друге, цибуля, курочка і спеції – буде плов "по-зібровскі", – розповів артист.

А ось співачка Оля Цибульська, не приховує, на свята ласувала так смачно і ситно, що довелося відпрацьовувати, що наїв на тренування.

Оля Цибульська Фото: instagram.com/cybulskaya

"У той момент, коли люди там в парку десятками-сотнями, я собі такий десерт не можу дозволити. Народ, давайте вже зав'язувати з цими святами, я 15 підхід вже тупо не витримаю .. раз-два ", – зізналася співачка.

Відео: Сьогодні

Раніше зірки розповіли про свій заробіток в Instagram.

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