Jerry Heil, Міша Романова і Віктор Павлік: хто ще увійшов до першої десятки суддів шоу Співають всі

Вперше в історії українського телебачення вирішуватимуть долі учасників цілих 100 зірок. Завдання учасника – виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і підспівували йому

Jerry Heil, Міша Романова і Віктор Павлік стали суддями шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

На телеканалі "Україна" йдуть зйомки унікального вокального проєкту "Співають всі" за всесвітньо відомим форматом All Together Now компанії Banijay Rights. Вперше в історії українського телебачення вирішуватимуть долі учасників цілих 100 зірок, і телеканал "Україна" готовий оголосити імена перших десяти експертів – це TAYANNA, Jerry Heil, Іво Бобул, Міша Романова, Віктор Павлік, Слава Дьомін, Марина Одольська, Влад Ситник, Ассія Ахат та Роман Скорпіон.

TAYANNA стала суддею шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Буде непросто, але дуже цікаво", – інтригує співачка TAYANNA, і відразу додає, що в конфлікти з колегами вступати не збирається. "Я дуже миролюбна людина і не люблю ні з ким сперечатися. Наших учасників строго судити не буду", – обіцяє експерт.

Jerry Heil стала суддею шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Співачка Jerry Heil ще нещодавно приходила на вокальні шоу як конкурсантка, а сьогодні вже сама випускає хіти і судитиме учасників проєкту "Співають всі":

Дуже приємно, що я вже справляю враження людини, яка готова оцінювати когось. Розумію, що це супервідповідально. Але життя часто переставляє нас ролями, як на шаховій дошці – то ти суддя, то пішак, то тебе оцінюють, то оцінивши ти. Тому намагатимуся вести себе нарівні – як з конкурсантами, так і з тими, хто сидітиме поруч зі мною в журі. Бути справедливим суддею і говорити те, що відчуваю.

Іво Бобул став суддею шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Співак і композитор Іво Бобул також обіцяє бути об'єктивним, передусім звертатиме увагу на голосові дані. Також для нього важливі вміння тримати публіку, правильно підібрати репертуар і співати.

Міша Романова стала суддею шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А ось співачка Міша Романова буде членом журі, який найбільше співпереживатиме, позаяк сама пройшла величезну кількість музичних конкурсів, один з яких кардинально змінив усе її життя:

Я прекрасно розумію, що відчувають учасники в момент виступу. Якщо я побачу величезне бажання людини, харизму і найголовніше – талант, допомагатиму всіма силами. Підспівуватиму, танцюватиму і посилатиму свою підтримку.

Віктор Павлік став суддею шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Віктор Павлік на сцені більше 30 років. Співак каже: строго судити конкурсантів не буде, тому що прекрасно розуміє, наскільки тернистий і нелегкий творчий шлях будь-якого артиста. При цьому Павлік звертатиме увагу на вибір пісні, голос і енергетику, яку несе виконавець.

Слава Дьомін став суддею шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У радіоведучого і блогера Слави Дьоміна відомі артисти часто запитують думку про свої пісні, а деякі навіть ображаються після того, як почують його суб'єктивну оцінку:

Я добрий, але чесний. У шоу "Співають всі" буду таким же. Дивився в інтернеті британське шоу All Together Now і завжди мріяв опинитися саме серед суддів.

Марина Одольська стала суддів шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Я не сувора и заводжуся з напівоберту від талановитого виконання красивої пісні, – зазначає співачка Марина Одольська. – Звертатиму увагу на комплекс рис справжнього артиста: якість виконання, харизму, зовнішній вигляд, поведінку на сцені".

Влад Ситнік став суддею шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Влад Ситник має досвід суддівства на багатьох фестивалях. Співак оцінюватиме всі складові – вміння володіти голосом, артистизм, упевненість в собі, харизму, цілісність виступу:

Однозначно можу сказати, що суворим не буду. А ось об'єктивним і справедливим – це так. Радує те, що в будь-якому випадку переможе музика і ми всі отримаємо задоволення від атмосфери шоу світового масштабу.

Ассія Ахат стала суддею шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Скрипалька і співачка Ассія Ахат зізнається, що не заздрить учасникам шоу "Співають всі", адже їм потрібно вразити настільки масштабне журі – як молодих і популярних представників української музичної культури, так і справжніх мастодонтів шоубізнесу. Сама ж обіцяє бути справедливою.

Роман Скорпіон став суддею шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А ось співак Роман Скорпіон звертатиме увагу на енергетику, яка виходить від вокаліста, адже без певного настрою і вміння зацікавити публіку артистом не стати:

Буду об'єктивним, тому що розумію, що учасникам можуть перешкодити переживання. Хтось вперше вийде на таку масштабну сцену, а коли на тебе дивляться 100 членів журі, де всі артисти, це, безумовно, підсилює хвилювання. Постараюся розглянути харизматичну людину, який йде за покликом свого серця і в майбутньому стане артистом.

Нагадаємо, згідно з правилами шоу "Співають всі", завдання учасника – виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і підспівували йому. Чим голосніше звучить хор "сотні", тим більше шансів у конкурсанта дійти до фіналу і поборотися за перемогу. У тому випадку, якщо вокалісти наберуть однакову кількість балів (розрахованих із загальної кількості зірок, які приєдналися до виступу), і журі не зможе визначити найсильнішого, останнє слово буде за зірковим капітаном "сотні" – народною артисткою України Наталкою Могилевською. Переможець проєкту отримає грошовий приз у розмірі пів мільйона гривень.

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC 2018 року і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходитиме це музичне шоу. Ведучим грандіозного проєкту "Співають всі" стане популярний шоумен, зірка гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук.

