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Jerry Heil, Міша Романова і Віктор Павлік: хто ще увійшов до першої десятки суддів шоу Співають всі

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
7 липня, 15:04
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Вперше в історії українського телебачення вирішуватимуть долі учасників цілих 100 зірок. Завдання учасника – виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і підспівували йому
Jerry Heil, Міша Романова і Віктор Павлік стали суддями шоу Співають всі
Jerry Heil, Міша Романова і Віктор Павлік стали суддями шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

На телеканалі "Україна" йдуть зйомки унікального вокального проєкту "Співають всі" за всесвітньо відомим форматом All Together Now компанії Banijay Rights. Вперше в історії українського телебачення вирішуватимуть долі учасників цілих 100 зірок, і телеканал "Україна" готовий оголосити імена перших десяти експертів – це TAYANNA, Jerry Heil, Іво Бобул, Міша Романова, Віктор Павлік, Слава Дьомін, Марина Одольська, Влад Ситник, Ассія Ахат та Роман Скорпіон.

TAYANNA стала суддею шоу Співають всі
TAYANNA стала суддею шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Буде непросто, але дуже цікаво", – інтригує співачка TAYANNA, і відразу додає, що в конфлікти з колегами вступати не збирається. "Я дуже миролюбна людина і не люблю ні з ким сперечатися. Наших учасників строго судити не буду", – обіцяє експерт.

Jerry Heil стала суддею шоу Співають всі
Jerry Heil стала суддею шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Співачка Jerry Heil ще нещодавно приходила на вокальні шоу як конкурсантка, а сьогодні вже сама випускає хіти і судитиме учасників проєкту "Співають всі":

Дуже приємно, що я вже справляю враження людини, яка готова оцінювати когось. Розумію, що це супервідповідально. Але життя часто переставляє нас ролями, як на шаховій дошці – то ти суддя, то пішак, то тебе оцінюють, то оцінивши ти. Тому намагатимуся вести себе нарівні – як з конкурсантами, так і з тими, хто сидітиме поруч зі мною в журі. Бути справедливим суддею і говорити те, що відчуваю.

Іво Бобул став суддею шоу Співають всі
Іво Бобул став суддею шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Співак і композитор Іво Бобул також обіцяє бути об'єктивним, передусім звертатиме увагу на голосові дані. Також для нього важливі вміння тримати публіку, правильно підібрати репертуар і співати.

Міша Романова стала суддею шоу Співають всі
Міша Романова стала суддею шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А ось співачка Міша Романова буде членом журі, який найбільше співпереживатиме, позаяк сама пройшла величезну кількість музичних конкурсів, один з яких кардинально змінив усе її життя:

Я прекрасно розумію, що відчувають учасники в момент виступу. Якщо я побачу величезне бажання людини, харизму і найголовніше – талант, допомагатиму всіма силами. Підспівуватиму, танцюватиму і посилатиму свою підтримку.

Віктор Павлік став суддею шоу Співають всі
Віктор Павлік став суддею шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Віктор Павлік на сцені більше 30 років. Співак каже: строго судити конкурсантів не буде, тому що прекрасно розуміє, наскільки тернистий і нелегкий творчий шлях будь-якого артиста. При цьому Павлік звертатиме увагу на вибір пісні, голос і енергетику, яку несе виконавець.

Слава Дьомін став суддею шоу Співають всі
Слава Дьомін став суддею шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У радіоведучого і блогера Слави Дьоміна відомі артисти часто запитують думку про свої пісні, а деякі навіть ображаються після того, як почують його суб'єктивну оцінку:

Я добрий, але чесний. У шоу "Співають всі" буду таким же. Дивився в інтернеті британське шоу All Together Now і завжди мріяв опинитися саме серед суддів.

Марина Одольська стала суддів шоу Співають всі
Марина Одольська стала суддів шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Я не сувора и заводжуся з напівоберту від талановитого виконання красивої пісні, – зазначає співачка Марина Одольська. – Звертатиму увагу на комплекс рис справжнього артиста: якість виконання, харизму, зовнішній вигляд, поведінку на сцені".

Влад Ситнік став суддею шоу Співають всі
Влад Ситнік став суддею шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Влад Ситник має досвід суддівства на багатьох фестивалях. Співак оцінюватиме всі складові – вміння володіти голосом, артистизм, упевненість в собі, харизму, цілісність виступу:

Однозначно можу сказати, що суворим не буду. А ось об'єктивним і справедливим – це так. Радує те, що в будь-якому випадку переможе музика і ми всі отримаємо задоволення від атмосфери шоу світового масштабу.

Ассія Ахат стала суддею шоу Співають всі
Ассія Ахат стала суддею шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Скрипалька і співачка Ассія Ахат зізнається, що не заздрить учасникам шоу "Співають всі", адже їм потрібно вразити настільки масштабне журі – як молодих і популярних представників української музичної культури, так і справжніх мастодонтів шоубізнесу. Сама ж обіцяє бути справедливою.

Роман Скорпіон став суддею шоу Співають всі
Роман Скорпіон став суддею шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А ось співак Роман Скорпіон звертатиме увагу на енергетику, яка виходить від вокаліста, адже без певного настрою і вміння зацікавити публіку артистом не стати:

Буду об'єктивним, тому що розумію, що учасникам можуть перешкодити переживання. Хтось вперше вийде на таку масштабну сцену, а коли на тебе дивляться 100 членів журі, де всі артисти, це, безумовно, підсилює хвилювання. Постараюся розглянути харизматичну людину, який йде за покликом свого серця і в майбутньому стане артистом.

Нагадаємо, згідно з правилами шоу "Співають всі", завдання учасника – виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і підспівували йому. Чим голосніше звучить хор "сотні", тим більше шансів у конкурсанта дійти до фіналу і поборотися за перемогу. У тому випадку, якщо вокалісти наберуть однакову кількість балів (розрахованих із загальної кількості зірок, які приєдналися до виступу), і журі не зможе визначити найсильнішого, останнє слово буде за зірковим капітаном "сотні" – народною артисткою України Наталкою Могилевською. Переможець проєкту отримає грошовий приз у розмірі пів мільйона гривень.

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Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC 2018 року і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходитиме це музичне шоу. Ведучим грандіозного проєкту "Співають всі" стане популярний шоумен, зірка гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук.

Наталя Могилевська, яка стала зірковим капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

Раніше ми розповідали, що телеканал "Україна" вже почав роботу над другим сезоном гіпершоу "Маска".

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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