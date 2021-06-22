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Наталя Могилевська очолить журі шоу Співають всі на телеканалі Україна

Сьогодні, 13:38

Телеканал "Україна" готує українську адаптацію всесвітньо відомого формату All Together Now компанії Banijay Rights

Наталя Могилевська очолить журі нового шоу телеканалі Україна "Співають всі"
Наталя Могилевська очолить журі нового шоу телеканалі Україна "Співають всі"
Фото: прес-служба

Вокальне шоу, яке виходитиме на телеканалі "Україна" під назвою "Співають всі", вразить глядачів своєю видовищністю, емоційною напругою і масштабністю, адже оцінювати вміння учасників буде журі із 100 зірок і професіоналів, зірковим капітаном якого стане народна артистка України Наталя Могилевська.

Згідно з правилами грандіозного проєкту "Співають всі", завдання учасника – виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і підспівували йому. У тому випадку, якщо вокалісти наберуть однакову кількість балів (розрахованих із загальної кількості зірок, які долучилися до виступу), і журі не зможе визначити найсильнішого, останнє слово буде саме за Наталею Могилевською – зірковим капітаном "сотні".

Наталя Могилевська
Наталя Могилевська
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сходити з друзями на концерт улюбленого виконавця – хороша ідея. Що ще потрібно встигнути зробити влітку, дивіться в нашому календарі лайфхаків.

Народна артистка України Наталія Могилевська вважає, що це буде найсправедливіше журі у світі:

"Вперше за всю історію національного телебачення талант учасників оцінює не кілька осіб журі, а ціла сотня зірок, моїх колег і професіоналів. Це величезна довіра очолити таке журі, я хочу подякувати своїм колегам за честь посісти це почесне місце. Обіцяю, що в складній ситуації я прийму правильне рішення і воно завжди буде на боці справжнього таланту. Це буде найсправедливіше журі і найзірковіше шоу України!" – каже Наталія Могилевська.

Співачка Наталя Могилевська
Співачка Наталя Могилевська
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталя Могилевська – легенда української сцени, засновниця творчої лабораторії для дітей Talant School, автор пісень, композитор, яка знає, як залишатися улюбленицею мільйонів протягом 25 років.

У 19 років вона стала обличчям української поп-музики, в 25 – кращою співачкою країни, і досі завойовує нові нагороди. Її називають мамою шоу-бізнесу. Вона відкрила країні нових артистів і допомогла початківцям, які стали справжніми зірками сцени – Макс Барських, MONATIK, Регіна Тодоренко, група Quest Pistols, Володимир Дантес, TARABAROVA, Віталій Козловський та інші.

Нагадаємо, що учасники грандіозного шоу "Співають всі" боротимуться за головний приз – півмільйона гривень. Ведучим проєкту стане популярний шоумен , зірка гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук.

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій буде виходити це музичне шоу.

Наталя Могилевська зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

Раніше ми розповідали, що телеканал "Україна" вже почав роботу над другим сезоном гіпершоу "Маска"

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