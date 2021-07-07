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63-річна Шерон Стоун закрутила роман з 25-річним репером – ЗМІ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
7 липня, 13:37
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Як розповів інсайдер, голлівудська акторка Шерон Стоун проводить весь свій вільний час з молодим репером RMR
Шерон Стоун зустрічається з молодим репером
Шерон Стоун зустрічається з молодим репером / Фото: Getty Images, Instagram

Голлівудська акторка Шерон Стоун, яка недавно показала фігуру в купальнику , зустрічається з репером RMR, який молодший за неї на 38 років. Пару не вперше помічають на побаченнях в Лос-Анджелесі. Про це пише Page Six.

За інформацією інсайдера, роман знаменитостей триває вже кілька місяців.

"У неї безперечно веселе літо. Вони зараз насолоджуються суспільством друг одного і тусуються. Вони прекрасно проводять час разом", – розповів інсайдер.

Шерон Стоун і репер RMR
Шерон Стоун і репер RMR / Фото: instagram.com/madenightlife/

Відомо, що RMR регулярно лайкаэ пости Шерон в Instagram, а вона коментує його публікації. Представник репеар відмовився говорити про роман RMR і Шерон.

Реп-виконавець RMR приховує від громадськості свою особистість, надягаючи балаклаву і золоті вставки на зуби. Справжнє ім'я музиканта невідомо.

Нагадаємо, раніше Шерон Стоун зустрічалася з італійським журналістом Енцо Курсіо, який молодший за неї на 10 років. Пара розійшлася в 2019 році. Зірка "Основного інстинкту" була одружена двічі. Її першим чоловіком став продюсер Майкл Грінбург. Сімейне життя не складалося і пара розлучилася в 1987 році. Другий раз акторка вийшла заміж за редактора газети San Francisco Chronicle Філ Бронштейн. Пара розлучилися в 2004 році.

Шерон Стоун сидить на сайтах знайомств – подробиці в сюжеті:

Раніше Шерон Стоун показала рідкісне фото з дітьми.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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