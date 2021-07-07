63-річна Шерон Стоун закрутила роман з 25-річним репером – ЗМІ

Голлівудська акторка Шерон Стоун, яка недавно показала фігуру в купальнику , зустрічається з репером RMR, який молодший за неї на 38 років. Пару не вперше помічають на побаченнях в Лос-Анджелесі. Про це пише Page Six.
За інформацією інсайдера, роман знаменитостей триває вже кілька місяців.
"У неї безперечно веселе літо. Вони зараз насолоджуються суспільством друг одного і тусуються. Вони прекрасно проводять час разом", – розповів інсайдер.
Відомо, що RMR регулярно лайкаэ пости Шерон в Instagram, а вона коментує його публікації. Представник репеар відмовився говорити про роман RMR і Шерон.
Реп-виконавець RMR приховує від громадськості свою особистість, надягаючи балаклаву і золоті вставки на зуби. Справжнє ім'я музиканта невідомо.
Нагадаємо, раніше Шерон Стоун зустрічалася з італійським журналістом Енцо Курсіо, який молодший за неї на 10 років. Пара розійшлася в 2019 році. Зірка "Основного інстинкту" була одружена двічі. Її першим чоловіком став продюсер Майкл Грінбург. Сімейне життя не складалося і пара розлучилася в 1987 році. Другий раз акторка вийшла заміж за редактора газети San Francisco Chronicle Філ Бронштейн. Пара розлучилися в 2004 році.
Шерон Стоун сидить на сайтах знайомств – подробиці в сюжеті: