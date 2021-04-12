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Гіпершоу Маска продовжили на другий сезон, а ви можете створити нового персонажа

Сьогодні, 14:50

Команда проекту вже працює над новими образами

Грандіозне шоу "Маска" на телеканалі "Україна" стало справжньою сенсацією на українському телебаченні. Кожен випуск проєкту бив усі рекорди популярності.

Понад 14 мільйонів українців подивилися "Маску" по телевізору*, а всі ролики в YouTube-каналі шоу зібрали понад 31,5 мільйонів переглядів**.

Після гранд-фіналу, який показали 10 квітня, глядачі залишили тисячі коментарів з проханням продовжити шоу на другий сезон. Тому творці проекту вирішили – другому сезону гіпершоу "Маска" обов'язково бути!

"Мільйони глядачів, затамувавши подих, спостерігали за непередбачуваними перипетіями першого сезону найбільш таємничого шоу телебачення "МАСКА". Ми інтригували, заворожували і змушували серця мільйонів прихильників проєкту битися частіше. Звичайно, ми не можемо залишити наших любих глядачів без їхнього улюбленого шоу, тому зустрінемось у другому сезоні "Маски"! Ще більше сенсацій, загадок і відкриттів – обіцяю, це буде феєрично!" – інтригує ведучий гіпершоу Володимир Остапчук.

Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук
Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук
Фото: телеканал "Україна"

Команда проєкту вже працює над неймовірними образами для другого сезону. Наразі тривають активні обговорення, які маски візьмуть у ньому участь. Серед претендентів: Акула, Фенікс, Фурія, Картопля, Жираф, Робот, Гуманоїд, Пальчик, Котик, Мавка і навіть Колода.

Також телеканал "Україна" пропонує своїм глядачам долучитися до створення фантастичних образів. Можливо, саме вашу маску ми побачимо в другому сезоні гіпершоу. Надіслати свої ескізи можна на електронну адресу casting@trkua.tv.

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А поки команда художників з костюмів працює над новими образами, телеканал "Україна" проводить голосові проби потенційних учасників другого сезону. В ефірі спецвипуску проєкту "Маска", в якому творці розкривали таємниці улюбленого шоу, з'явився перший зірковий учасник нового сезону.

У нього ще немає костюма та навіть імені, тому поки організатори назвали його Фаворитом. Але вже зараз глядачі можуть подивитися його перший виступ і висувати свої версії, хто там може бути.

Шоу "Маска" на телеканалі "Україна" стало найпопулярнішою розважальною програмою року на українському телебаченні***. Охоплення всіх випусків шоу в ефірі каналу "Україна" досягло 14,5 млн. глядачів*. За аудиторією 18+ (міста 50 тис.+), середні показники шоу становили: частка (shr%) – 23,72%, рейтинг (rat%) – 8,92%, піковий показник частки сягнув 36,94%****.

Чекайте на другий сезон найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

*Охоплення всіх випусків шоу "Маска" в ефірі каналу "Україна". Період 16.01.21 – 10.04.21. Аудиторія 4+, вся Україна, дані попередні.
**Кількість переглядів YouTube-каналу шоу "Маска" станом на 10.04.21.
***Серед розважальних проєктів, за аудиторіями 18-54 (міста 50+), 14-60 (міста 50+), 18+ (міста 50+), 4+ (вся Украина). Період 01.01.21 – 11.04.21, дані попередні.
***Середні за 12 випусків частка та рейтинг, піковий показник частки, за аудиторією 18+ (міста 50+), дані попередні.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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