Діва Монро затролила номер Тіни Кароль з живою змією: "Для чогось виперла на сцену пітона"

Вчора ввечері співачка вийшла на сцену популярного фестивалю зі справжнім пітоном, якого тримала у себе на шиї. Номер співачки привернув увагу не тільки шанувальників, але і її колег

Монро розкритикувала виступ Тіни Кароль / Фото: instagram.com/monritta, facebook.com/tina.karol

Виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend став одним з найбільш обговорюваних минулого вечора. Крім трюків на мотоциклі, ефектних підйомів на сцені, зірка постала перед глядачами зі змією на шиї під час виконання пісні "Ніжно". З приводу номера Тіни вже встигла висловитися українська Дива Монро. Вона не тільки заступилася за права тварин, а й натякнула на схожість номера співачки з виступом американської зірки Брітні Спірс.

В Instastories Монро опублікувала кадр виступу Тіни Кароль, а потім – кадр з концерту Брітні у 2002 році.

"З цим камін-аутом і цензурою всі пропустили повз інноваційну народну берегиню Тіну, яка для чогось виперла на сцену пітона. Живого! Досить вже юзати і мучити тварин там, де їм не місце! І всі чудово пам'ятають, звідки злизаний сюжет. Ну навіщо ж так?", – написала Монро.

Потім Дива Монро додала, що зоозахисники через десять років поцікавилися у Брітні Спірс, чи знає вона долю пітона, з яким виступала. Виявилося, що тварина жива і прекрасно виглядає.

"Перевірити інформацію складно, але приємно, що Брі відреагувала", – написала Монро.

Діва Монро прокоментувала виступ Тіни Кароль / Фото: instagram.com/monritta

Дивіться інтерв'ю Тіни Кароль для "Зіркового шляху":

Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль відмовилася говорити про концерт в Одесі, з якого вона пішла.