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Діва Монро затролила номер Тіни Кароль з живою змією: "Для чогось виперла на сцену пітона"

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
7 липня, 12:47
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Вчора ввечері співачка вийшла на сцену популярного фестивалю зі справжнім пітоном, якого тримала у себе на шиї. Номер співачки привернув увагу не тільки шанувальників, але і її колег
Монро розкритикувала виступ Тіни Кароль
Монро розкритикувала виступ Тіни Кароль / Фото: instagram.com/monritta, facebook.com/tina.karol

Виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend став одним з найбільш обговорюваних минулого вечора. Крім трюків на мотоциклі, ефектних підйомів на сцені, зірка постала перед глядачами зі змією на шиї під час виконання пісні "Ніжно". З приводу номера Тіни вже встигла висловитися українська Дива Монро. Вона не тільки заступилася за права тварин, а й натякнула на схожість номера співачки з виступом американської зірки Брітні Спірс.

В Instastories Монро опублікувала кадр виступу Тіни Кароль, а потім – кадр з концерту Брітні у 2002 році.

"З цим камін-аутом і цензурою всі пропустили повз інноваційну народну берегиню Тіну, яка для чогось виперла на сцену пітона. Живого! Досить вже юзати і мучити тварин там, де їм не місце! І всі чудово пам'ятають, звідки злизаний сюжет. Ну навіщо ж так?", – написала Монро.

Потім Дива Монро додала, що зоозахисники через десять років поцікавилися у Брітні Спірс, чи знає вона долю пітона, з яким виступала. Виявилося, що тварина жива і прекрасно виглядає.

"Перевірити інформацію складно, але приємно, що Брі відреагувала", – написала Монро.

Діва Монро прокоментувала виступ Тіни Кароль
Діва Монро прокоментувала виступ Тіни Кароль / Фото: instagram.com/monritta

Дивіться інтерв'ю Тіни Кароль для "Зіркового шляху":

Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль відмовилася говорити про концерт в Одесі, з якого вона пішла.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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