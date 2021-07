Jerry Heil, Миша Романова и Виктор Павлик: кто еще вошел в первую десятку судей шоу Співають всі

Впервые в истории украинского телевидения решать судьбы участников будут целых 100 звезд. Задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и подпевали ему

На телеканале "Украина" идут съемки уникального вокального проекта "Співають всі" по всемирно известному формату All Together Now компании Banijay Rights. Впервые в истории украинского телевидения решать судьбы участников будут целых 100 звезд, и телеканал "Украина" готов огласить имена первых десяти экспертов – это TAYANNA, Jerry Heil, Иво Бобул, Миша Романова, Виктор Павлик, Слава Демин, Марина Одольская, Влад Сытник, Ассия Ахат и Роман Скорпион.

"Будет непросто, но очень интересно", – интригует певица TAYANNA, и сразу добавляет, что в конфликты с коллегами вступать не собирается. "Я очень миролюбивый человек и не люблю ни с кем спорить. Наших участников строго судить не буду", – обещает эксперт.

Певица Jerry Heil еще не так давно приходила на вокальные шоу в качестве конкурсантки, а сегодня уже сама выпускает хиты и будет судить участников проекта "Співають всі":

Очень приятно, что я уже произвожу впечатление человека, который готов оценивать кого-то. Понимаю, что это суперответственно. Но жизнь часто переставляет нас ролями, как на шахматной доске – то ты судья, то пешка, то тебя оценивают, то оцениваешь ты. Поэтому буду стараться вести себя наравне – как с конкурсантами, так и с теми, кто будет сидеть рядом со мной в жюри. Быть справедливым судьей и говорить то, что чувствую.

Певец и композитор Иво Бобул также обещает быть объективным, прежде всего будет обращать внимание на голосовые данные. Также для него важны умение держать публику, правильно подобрать репертуар и петь.

А вот певица Миша Романова будет самым сопереживающим членом жюри, так как сама прошла огромное количество музыкальных конкурсов, один из которых кардинально изменил всю ее жизнь:

Я прекрасно понимаю, что чувствуют участники в момент выступления. Если я увижу огромное желание человека, харизму и самое главное – талант, буду помогать всеми силами. Подпевать, танцевать и посылать свою поддержку.

Виктор Павлик на сцене больше 30 лет. Певец говорит: строго судить конкурсантов не будет, потому что прекрасно понимает, насколько тернист и нелегок творческий путь любого артиста. При этом Павлик будет обращать внимание на выбор песни, голос и энергетику, которую несет исполнитель.

У радиоведущего и блогера Славы Демина известные артисты часто спрашивают мнение о своих песнях, а некоторые даже обижаются после того, как услышат его субъективную оценку:

Я добрый, но честный. В шоу "Співають всі" буду таким же. Смотрел в интернете британское шоу All Together Now и всегда мечтал оказаться именно среди судей.

"Я не строгая и завожусь с полоборота от талантливого исполнения красивой песни, – отмечает певица Марина Одольская. – Буду обращать внимание на комплекс черт настоящего артиста: качество исполнения, харизму, внешний вид, поведение на сцене".

Влад Сытник имеет опыт судейства на многих фестивалях. Певец будет оценивать все составляющие – умение владеть голосом, артистизм, уверенность в себе, харизму, целостность выступления:

Однозначно могу сказать, что строгим не буду. А вот объективным и справедливым – это да. Радует то, что в любом случае победит музыка и мы все насладимся атмосферой шоу мирового масштаба.

Скрипачка и певица Ассия Ахат признается, что не завидует участникам шоу "Співають всі", ведь им нужно впечатлить настолько масштабное жюри – как молодых и популярных представителей украинской музыкальной культуры, так и настоящих мастодонтов шоу-бизнеса. Сама же обещает быть справедливой.

А вот певец Роман Скорпион будет обращать внимание на энергетику, которая исходит от вокалиста, ведь без определенного настроя и умения заинтересовать публику артистом не стать:

Буду объективным, потому что понимаю, что участникам могут помешать переживания. Кто-то впервые выйдет на такую масштабную сцену, а когда на тебя смотрят 100 членов жюри, где все артисты, это, безусловно, усиливает волнение. Постараюсь разглядеть харизматичного человека, который идет по зову своего сердца и в будущем станет артистом.

Напомним, согласно правилам шоу "Співають всі", задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и подпевали ему. Чем громче звучит хор "сотни", тем больше шансов у конкурсанта дойти до финала и побороться за победу. В том случае, если вокалисты наберут одинаковое количество баллов (рассчитанных из общего количества звезд, которые присоединились к выступлению), и жюри не сможет определить сильнейшего, последнее слово будет за звездным капитаном "сотни" – народной артисткой Украины Натальей Могилевской. Победитель проекта получит денежный приз в размере полмиллиона гривен.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Ведущим грандиозного проекта "Співають всі" станет популярный шоумен, звезда гипершоу "Маска" Владимир Остапчук.

